台灣一隻才出生2個月大的黑色唐狗幼犬，經由送養平台由一名飼主領養，沒想到送養數小時後，領養人突表示要將狗狗退還，送養人看到小狗嚇了一跳，其背部皮毛幾乎全部不見，只見疑似遭強酸或強鹼淋身灼傷後的血紅皮膚，面積高達全身的60％至70％，令人怵目驚心。送養人立即將狗狗送往動物醫院治療，目前生命垂危。台中市動保處表示，已接獲通報並致電領養人，惟對方配合度低且不願說明黑狗受傷原因，將依《動保法》最重可罰款1.5萬至7.5萬台幣（折合約4,000至2.1萬港元）。

一名網友日前在Facebook貼出一張黑狗背部皮毛脫落、呈一片血紅色的駭人照片，並指：「送養人讓狗狗直接帶回家，沒想到當天數小時後，即聯絡說要把狗送還，結果當場發現小狗的皮膚幾乎不見，奄奄一息。而領養人一副事不關己的樣子，推託是洗澡後造成」。

彰化動物防疫所秘書謝一美說，該小狗約2個月大，原飼主為彰化人，後來送給台中另一名飼主飼養，日前突然被送到彰化一家動物醫院治療，背部皮毛幾乎都遭強酸或強鹼腐蝕，面積達60至70%以上，且送醫時有失溫狀況，體溫不到35度，獸醫即時給予輸液及抗生素治療，會否引發敗血症或致命，還有待住院觀察，但因受傷面積過大，恐情況不樂觀。

謝一美表示，接獲通報即時趕到動物醫院了解，並已將案件轉交台中市動保處，以調查認養人是否有疏失或故意行為。

台中市動物保護防疫處處長林儒良表示，接獲通報及檢舉後已立即展開調查，並透過送養紀錄打電話給領養人取得連繫，但領養人在電話中配合度低，不願說明黑狗受傷的原因，也拒絕接受稽查。該處將於正式發信請他到案說明，如果仍未說明，則會以現有事證依《動物保護法》裁罰。

林儒良說，根據當地《動保法》第30條，飼主不論是故意傷害動物，或因過失導致動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，均可處以1.5萬元至7.5萬元台幣罰款。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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