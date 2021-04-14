蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

Canon宣佈全片幅無反旗艦EOS R3開發中 每秒30張極速連拍 眼控對焦重現

40分鐘前
Canon宣佈正在開發無反旗艦EOS R3。

Canon宣佈正在開發旗艦EOS R3，主打高速、高感光和高可靠性。Canon EOS R3的定位介乎EOS R51DX Mark III之間，不過相信還留有一手，仍會有頂級的EOS R1。

EOS R3同樣採用雙像素自動對焦技術，除了提高了人頭和眼睛偵測能力外，還新增了人體對焦功能，拍攝運動和人像時更加實用，Canon也表示正在開發其他主體偵測的功能。另一重點是EOS R3將會加入「眼球控制自動對焦」，是真正的Eye AF，用家使用觀景器拍攝相片時，相機會偵測用家眼球的移動，去移動對焦點，省卻手動切換對焦點的麻煩。此功能其實在菲林單反年代已出現，不過當時評價好壞參半，期待新世代的眼控對焦可完善過往的缺點。

EOS R3搭載DIGIC X數碼影像處理器，電子快門支援每秒30張連拍，而且是每張自動對焦和自動曝光，與Sony A1睇齊，不過目前Canon仍未公開EOS R3的像素。Canon還表示R3可應付室內和夜間等低光環境拍攝，看起來對高ISO表現很有信心。EOS R3亦內建直度垂直手柄，與大部份頂級旗艦一致，而且防塵防水滴功能與單反的EOS 1系列一致，以滿足專業需求。

Canon EOS R3開發宣言一出，目前全片幅無反旗艦就形成Canon EOS R3、Sony A1和Nikon Z9三國鼎立的局面，大家又看好哪一家？

記者：梁志穎

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

CanonCanon EOS R3Sony A1Nikon Z9
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner