Canon宣佈正在開發旗艦EOS R3，主打高速、高感光和高可靠性。Canon EOS R3的定位介乎EOS R5和1DX Mark III之間，不過相信還留有一手，仍會有頂級的EOS R1。

EOS R3同樣採用雙像素自動對焦技術，除了提高了人頭和眼睛偵測能力外，還新增了人體對焦功能，拍攝運動和人像時更加實用，Canon也表示正在開發其他主體偵測的功能。另一重點是EOS R3將會加入「眼球控制自動對焦」，是真正的Eye AF，用家使用觀景器拍攝相片時，相機會偵測用家眼球的移動，去移動對焦點，省卻手動切換對焦點的麻煩。此功能其實在菲林單反年代已出現，不過當時評價好壞參半，期待新世代的眼控對焦可完善過往的缺點。

EOS R3搭載DIGIC X數碼影像處理器，電子快門支援每秒30張連拍，而且是每張自動對焦和自動曝光，與Sony A1睇齊，不過目前Canon仍未公開EOS R3的像素。Canon還表示R3可應付室內和夜間等低光環境拍攝，看起來對高ISO表現很有信心。EOS R3亦內建直度垂直手柄，與大部份頂級旗艦一致，而且防塵防水滴功能與單反的EOS 1系列一致，以滿足專業需求。

Canon EOS R3開發宣言一出，目前全片幅無反旗艦就形成Canon EOS R3、Sony A1和Nikon Z9三國鼎立的局面，大家又看好哪一家？

記者：梁志穎

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