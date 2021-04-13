貓咪憑其可愛的外表，親人友善的性格，多年來迷倒一眾人類，成為不少家庭重要的一員。然而即使本港愛貓者眾，每年流浪街頭或遭人棄養的貓隻仍以千百計。當中有不少待領養的貓咪因年長、性格慢熱或傷殘等因由而無人問津。領養代替購買，為有需要的動物提供一個家，不是空談的口號，這些貓咪同樣值得我們去愛。如果你喜歡貓咪，又有能力為牠們提供一個家，本周日（4月18日）由香港拯救貓狗協會舉辦的領養日就適合你了。當天將有17隻待領養的貓咪與你見面，隨時遇上你命中注定的貓主子。有意領養的市民更可以即場向義工了解貓咪的背景與個性，為成為貓奴做好準備。有意領養貓咪的你，就要快點記下活動資料！

部份待領養貓咪簡介：

右面的黃貓仔Dex，平日最喜歡裝兇作惡，但其實牠是個十分溫柔的小男孩，最喜歡別人替牠打屁股。左面「騰雞組」的Easton，性格其實不算太怕人，聽聞還是一位小暖男。

2歲的小馬自小成為了貓媽媽，卻因貓流感而被迫與貓寶寶分離，牠的孩子後來更不幸地相繼離世。不快的經歷令牠對人充滿戒心，需要一個有耐性及有愛心的家庭，打開牠的心扉。1歲的小勇，未曾因失明而影響牠活潑好動的本性，跳上跳落不特止，聽聞還相當貪吃，最擅長竟然是偷吃其他貓咪的罐罐！

琳琳性格雖然文靜，但卻是個喜歡與其他貓咪交朋友的親善大使。性格同樣文靜穩重的炭仔，絕對不會成為家居的破壞王。若然你也想找一隻文靜的貓伴，炭仔就適合你了。

寶貝雖然有牙患問題，但仍然無阻牠成為貓界美食家的堅持；十分貪吃的個性，餵零食是收賣牠最好的方法。年紀輕輕的金菇就曾戰勝腹膜炎，如今是一隻活潑好奇的小貓咪，不但經常露出迷人的肚肚，還非常愛「煲水」。

Godiva是一位緊張大師，誠徵有愛心及有耐性的貓奴。眼仔碌碌的Queency，因意外失去自己的貓寶寶，因而對人有戒心，主人要有心理準備或者需要一點時間才可以跟牠成為朋友。

記者：沈敏怡

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