Apple上年年尾一年四個月舉辦了新機發佈會，然後到2021年便沉寂了一輪，網上多次傳出發佈會的日期和消息，但都以錯誤告終。不過今次消息就完全真確，因為Apple剛剛就向全世界傳媒發出最新發佈會的邀請信，將於美國三藩市太平洋市區（ PDT ）時間4月20日早上10點，即香港時間4月21日凌晨1點，在Apple Park舉行今年第一個發佈會，並定名為「Spring Loaded」。「Spring Loaded」照字面直接解釋就是「彈簧加壓」的意思，單單看字面好像有點難以解釋，但配合邀請函上的彩色筆觸配圖，或者可以想像成跟Apple Pencil有關，難道是有全新感壓技術的新Apple Pencil登場？

雖然這一切都只是猜測，但根據近來的消息，一般相信今次發佈會發佈的正是新系列的iPad，當中包括配備跟M1效能相若新核心，及配備較慳電光亮mini LED螢幕的新iPad Pro，及傳說中配備有7.9吋螢幕的新iPad mini。至於之前提及的Apple Pencil，其實自2018年尾登場第二代後，已久久未有更新，所以今次憑大會主題及配圖，推測會推出新一代的Apple Pencil也非常合理，但究竟在已經相當好用的Apple Pencil上，還可以有甚麼技術改進呢，的確值得令人期待。

除了新iPad系列和Apple Pencil外，當然還不少得盛傳已久的AirTag，以及長時間也在傳說行列當中的新iPhone SE及新一代AirPods，也有可能是今次發佈會的意外驚喜，至於最終發佈的會是甚麼，就要密切留意Gadget Guy的報道了。

記者：韓繼聰

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