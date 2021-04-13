完整片段：一塊牛皮的誕生｜直擊製皮8步曲 第三代誓守香港最後皮廠：要走20年前一早北上！

去年《最後的皮革工場》導賞團＋工作坊火速爆滿，感謝各位讀者支持。今年我們首次加開親子八達通套班、情侶手鐲班、銀包班，當然不少得最受歡迎的卡片套或零錢包！今次同樣由Kean帶路，了解一塊牛皮的製作過程，一個兩層高的木轉鼓，由打鹽、脫灰、浸酸等步驟，絕對是一門高深學問。親子班的參加者以一大一小為一組，可以親手製作一個八達通套，其餘的課程以個人為單位，參加者同樣可以親手製作手鐲、銀包、卡片套或零錢包，刻上自己的名字，體驗DIY過程及了解皮革保養的基本知識外，亦可帶走完成品作為禮物紀念。

《最後的皮革工場》卡片套／零錢包工作坊

日期：2021年4月24日（星期六）

時間：第一班 9:30am-12:30pm（立即報名）

第二班 1:30pm-4:30pm（立即報名）

第三班 5:30pm-8:30pm（立即報名）

費用：$420

名額：每班16人

截止報名日期：2021年4月21日（星期三）11:59pm

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《最後的皮革工場》親子八達通套工作坊

日期：2020年4月25日（星期日）

時間：第一班 10am-12:30pm（立即報名）

第二班 1:30pm-4pm（立即報名）

費用：$450

名額：每班名額8組（1大1小為一組）

截止報名日期：2021年4月21日（星期三）11:59pm

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《最後的皮革工場》手鐲工作坊

日期：2021年4月25日（星期日）

時間：5pm-7:30pm（立即報名）

費用：$380

名額：16人

截止報名日期：2021年4月21日（星期三）11:59pm

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《最後的皮革工場》銀包工作坊

日期：2021年5月2日（星期日）

時間：第一班 10am-2pm（立即報名）

第二班 3pm-7pm（立即報名）

費用：$680

名額：每班16人

截止報名日期：2021年4月28日（星期三）11:59pm

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附送The Lederer皮革9折優惠券

集合地點：瑞興皮廠葵涌永建路8號

(導賞團開始前15分鐘集合，葵芳港鐵站步行15至20分鐘，或乘404M專線小巴)

條款及細則

*親子班（1大1小為一組），只限6至15歲小童參與。

*卡片套、零錢包、銀包班、手鐲班參加者須年滿16歲或以上。

* 參加者必須照顧同行兒童之安全及個人財物，若發生意外，恕不負責。

* 參加者有責任確保所提供之個人資料準確無誤。如參加者的個人資料不完整或不真確，以致無法聯絡，本公司概不負責，並不作另行通知。

* 所有登記的個人資料將轉交Kean作本次活動的聯絡之用。閣下成功報名，即被視為同意我們將你所提供的個人資料轉交Kean作聯絡用途。

* 參加者承諾及同意本公司不需就此項咨詢服務或其他直接或間接因此而起的任何損失、賠償及支出負上任何責任。* 導賞團＋工作坊受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒及Kean保留最終決定權。

查詢詳情可以在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將會於翌日回覆）致電 2990-7469 或電郵至 cs@nextdigital.com.hk

記者：翁怡富

攝影：潘志恆

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