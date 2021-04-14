日本不動產資訊服務公司「athome」2016年做過一項有關婆媳關係的調查，對象是關西及關東地區620名25歲至49歲已婚女性，結果發現婆媳之間最理想的居住距離是69.8公里，車程逾1小時。香港因有土地問題，婆媳同住而掀起大戰的情況並不罕見。33歲的Jessica Chan與男友Carson拍拖兩個月便搬入對方家，卻沒有跟對方媽媽發生「婆媳」糾紛，反而friend過打band。

獨生子Carson坦言擇偶條件之一就是要與家人相處融洽，每次拍拖不久就會帶女友見家長，甚至搬到他家居住，「有前度女友堅持結婚後搬出去住，因此與她爭執，最後分手收場。」

從事銀行客戶服務的Jessica和Carson拍拖三年多，搬入他家前聽聞過不少婆媳問題，「不少朋友都與奶奶關係差，最常見的是因教導小朋友方法不同而起爭執。當奶奶與新抱互不喜歡，然後各自跟自己兒子、丈夫抱怨，那個男人夾在中間，都不知道幫誰，我覺得做中間人好慘。」她直言不抗拒與奶奶同住，「我拍拖通常都比較就得人」。

Jessica媽媽是泰國人，她指泰國人以孝為先，女性結婚後通常會搬到男家居住。Carson不時被人稱為裙腳仔，但在Jessica眼中卻很孝順。不過她最初搬到Carson家時也有不慣，浴室通常都是一個家庭的最大戰場，大部份令Jessica不習慣的事情，也與浴室有關，「每個家庭都有自己的規矩，需要時間習慣，例如沖完涼要將水龍頭拉回熱水位置、朝早去廁所要夾時間等，但都是小事，我很快就融入了他們家。」

Carson坦言初時媽媽不慣家中有個外人，「曾有前度搬到我家，但不足一個月就搬走，媽媽會覺得是她自己有問題，導致對方搬走，其實是我和女友本來就出了問題。」

遊泰國孖鋪 封最大方新抱

機緣巧合，Jessica、Carson及他的媽媽2019年參加ViuTv真人騷《愛我嗎？愛你媽！》，「兩婆媳」要先飛到泰國，並因節目需要「孖鋪」。Jessica坦言與未來奶奶同床睡是當時泰國之行的最大憂慮，「之前從未試過，幸好最後都不成問題。」朝夕相對四日三夜，兩人隔膜盡消。

後期加入節目的Carson在機場面對「選擇見媽媽還是女友先」的抉擇，他是唯一選媽媽的參加者，Jessica毫不介意，旅程中又對未來奶奶照顧有加，因此被封為「最大方新抱」。Carson說：「從泰國回來後，媽媽對Jessica的認識更深，把她當自己人，甚至連她的舊曆生日都知道，這是我都不知道的。」

Carson坦言幸運，媽媽及女友同樣「就得人」，自己不用成為婆媳之間的磨心。他與父母居住四百多呎單位，「我們以前與爺爺嫲嫲同住，媽媽都做過別人新抱，但她與嫲嫲也相處融洽。」或許是多了一份「同為人新抱」的同理心，Carson直言榮升「奶奶」的媽媽不想在「新抱」面前擺出長輩姿態，反而希望以朋友的方式與對方相處。

多了個媽媽 吃住家飯很幸福

現時Jessica會與Carson媽媽選在同一天放假，疫症下一齊在家打機，猶如好姊妹。另一方面，未來奶奶對着Jessica不時展現出媽媽本色，Jessica身體出現小毛病，Carson媽媽便大為緊張叫她做檢查；Jessica生病時會陪她看醫生、為她煲湯、天氣凍會提她多穿衣服，Jessica直言像多了個媽媽，Carson則笑指自己彷彿變了外人，「一度質疑是否媽媽親生。」

婆媳需要同住，歸根究柢還是因為土地問題。樓價高企，上車遙不可及，租樓對不少人而言也是沉重負擔。搬到男方家中入住，不少人都覺得是折衷之法或是為勢所逼。自幼在家與兄弟姊妹同房的Jessica，面對空間問題保持一貫樂觀，「香港地方細，其實有間房我就滿足，間房就是我的私人空間。」她更表示即使條件許可，也寧願與男友家人同住，「其實有個人照顧自己也不錯。」

不擅廚藝的Jessica，覺得吃未來奶奶煮的住家飯很幸福，她也會主動分擔家務，更指Carson在家中猶如大少，因此不時要幫忙整理男友的物件，「兩婆媳」更會一起訓斥Carson。

採訪：文睿芳

攝影：魏名、陳忠

剪接：魏名

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