鄰近台北捷運文湖線港墘站的內湖路一段737巷，白天是麗山市場，下午起搖身一變為夜市，是當地有名的美食街，排隊小吃琳瑯滿目。份量超大的豬血糕、小籠湯包、麻辣臭豆腐都是讓在地人及遊客難忘的好滋味，也是上班族下班後解饞的好去處。

737小籠包 皮薄餡多湯汁濃郁

很多吃遍737巷的熟客都知道這裏有間很有名的小籠包攤子，就叫737小籠包，現在這間店從小攤子開成店面，開店後名為「居和熹湯包」。湯包皮薄餡多，店家選用新鮮溫體黑豬肉搭配三星葱，外皮Q彈有嚼勁，一口咬下，濃郁湯汁滿溢嘴裏，香氣十足，1份8粒100台幣（約27港元）。

豬大郎豬血糕 口感彈牙

根據在地人介紹，737巷以前最有名的兩個小吃就是小籠包和豬血糕，其中之一就是「豬大郎豬血糕」，下班時間總是大排長龍。招牌豬血糕蒸得軟硬適中，紮實的糕體口感Q軟彈牙，再淋上鹹甜醬汁，搭配花生粉、芫荽，簡單又美味，可選擇加辣或是不加辣，1根35台幣（約10港元）。

獨門麻辣臭豆腐 招牌三色大雲吞

另外一家737老字號的人氣美食「湖涂私房料理」，強調現點現吃的美味。老闆自行研發獨門大骨湯底的辣椒醬香麻夠味，加上細葱花的新鮮嗆味，辣到鼻水眼淚狂流，搭配獨門臭豆腐，讓人一吃就上癮。另外還有招牌三色大雲吞，常常賣完，晚一點去還吃不到。

「湖涂私房料理」老闆涂先生表示，雲吞是以自創的「熱氣球狀」包法，讓皮和肉熟成速度一致，鎖住絞肉中的湯汁。而臭豆腐以「冷滷」的方式靜置一夜，讓滷汁中的味道和中藥的香氣慢慢滲透到臭豆腐裏面，在地經營20幾年，許多客人一吃成了老主顧，吃了好幾年，用餐時間人潮從沒減少過，生意完全沒受疫情影響。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰

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