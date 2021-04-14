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日本製造｜小學生書包索價$5,000居日港媽喊肉赤 記者工場直擊400道工序拆解點解值咁貴

1小時前

每年4月是日本新學年的開始，日本小朋友揹着「小丸子」書包上學，可說是經典場面。調查指出6成的日本家長，願意花50,000至70,000日圓（約3,500至5,000港元），購買一個小朋友的書包。讓記者帶大家探入國民書包製造工場，解構日本製造的矜貴秘密。

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江戶時代末期，日本幕府從荷蘭引進的Ransel（荷蘭語「背包」），背包優點是能解放雙手便於行動。日後逐漸演化成有獨特外形設計的、上學用書包ランドセル（Randoseru），普及全國，成為代表日本小學生的標誌。

九成半日本小學生都用的Randoseru，主要分為兩大派別：工房系及大企業。工房系最出名有土屋鞄製造所，標榜皮革工匠全人手製作的高級書包，最貴索價140,000日圓（約9,930港元）。不過大部份的家長都會選擇由大企業生產，着重科研和人體工學的人造皮革書包，平均價格50,000日圓（約3,500港元）。

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記者就在2019年尾，到訪了Seiban位於姬路及室津的舊書包工場。於1919年創業的百年企業Seiban，可說是國民書包界的龍頭，1995年曾研發出當時「世界上最輕的Randoseru」，僅重640克，還載入了健力士世界紀錄。現在生產共35種型號，126款不同顏色的書包，價格由47,300至93,500日圓不等。由切割、零件加工到組裝，製作一個書包便要超過250樣零件，300道工序。究竟製作的秘密是甚麼呢？立即入工場看看。

姬路工廠的工廠長金本法子小姐：「我在這裏工作已經超過15年了，對書包生產充滿着熱誠！」她分享對書包舒適度影響最大的部份，便是肩帶的部份。是直接接觸着身體的部件，要是位置稍微不妥，都會影響到舒適度。她說：「而肩帶入面也加了「天使之翼」的部件，那也是非常重要的。」

2003年，Seiban開發了專利部件「天使之翼」，是一對內置於肩帶的翅膀形樹脂零件。它令肩帶從根部開始就處於立着狀態，讓書包保持在背部相對較高的位置，從而實現了「體感重量」減輕20%的效果。而最困難的製作部份，便是書包前面的口袋。金本小姐：「做書包前面口袋的部份，要使用8台不同的機器來完成。即是要集合掌握8種不同技術的員工們，才能完成一個書包前口袋。而且要把不同層的皮革放在一起，也是非常困難的。」

在Randoseru而言，別以為真皮一定是最好，其實76%日本家長都會選人做皮革。剪裁負責人世良直也先生：「人工皮革比真皮要輕，而且耐刮度也較強，面層也做了加工，打理會比較簡單，讓小朋友也能安心使用。」工場生產多款不同尺碼的書包，有些部件可能只有很微的差異，世良先生強調絕不能拿錯剪裁用的零件模，他說：「要再三檢查和留意以免浪費的材料，尤其是那些邊沿的部份，尺碼錯了便會令做工序的員工遭殃。」

看完部件製作和剪裁，便去到組裝的部份。組裝負責人井上和也先生：「製作日本書包是很複雜的，是由250件以上的零件組合而成，工序非常多。雖然時代進化更機械化，但還有很多機器做不來的部份需要人手進行。」一個書包的製作過程，經歷很多職人很多步驟，環環相扣。稍有出錯，那怕只是力度掌握得不好，線步不平均，書包便要評為不良品報銷。

室津工廠的工廠長大西則彦先生：「例如像書包背部這個放肩帶聯鎖的洞，縫的時候要八字形地推，如果沒有這個技巧，部件就會被機器拉扯，移位的話線步便會出軌了。還有一個比較難的地方，如果兩個部件左右稍微有點出入，都會變成不良品。」剛才提到的左右肩帶聯鎖，是一個放置在背包後面上方，連着肩帶的一個部件。令其中一條肩帶移動時，會帶動另一條肩帶，不管往哪邊晃動身體，重量都均勻地施加在兩個肩膀上，讓重心保持穩定。所以這個位置是書包舒適度的靈魂，少少偏差也不容許。所以打釘時還特意加多一個部件，放在後方去固定形狀，避免打釘的時候位置有偏差。

要數最難的工序，便是把製作好的書包前後部份，組合在一起縫好。職人需要把整個書包轉着地縫製，因為有些地方是有兩層甚至三層面料，需要很大的力氣和技巧。廠長說如果做到這個步驟才失手，代價便很大。因為完成了這麼多工序，到這個步驟才失手，便會白費了大家的心機。大西先生指着其中一個接駁位：「一二三四五六，這個接駁位指定是六步線，步數不對都會變成不良品，這個工序真的是超難！」

大西先生：「我做這個工作的主要原因是，看到小孩子背着我們的書包，覺得很高興。」金本法子小姐：「日本書包已發展成一種獨有文化，不管是父母還是祖父母輩，書包都包含了對孩子的愛，一般由一年級到六年級，都是用着同一個書包，很自然地便對書包產生了感情，像是見證着孩子健康成長的一樣物件。」井上先生：「在上班的途中，有時會見到小朋友背着我們生產的書包，跑跑跳跳開心地上學的這個樣子，便會覺得很高興，做這個書包很有意義。」雖然書包生產像是一份日日如是的工作，但員工們都因為做出了個好書包而感到滿足。

採訪是在2019年尾拍攝，在2020年8月Seiban合併了總部和三家工廠，搬到43,000平方呎的新廠房SEIBAN SMILE FACTORY。而客人可到旁邊的SEIBAN MUSEUM PARK，光顧設有道路和斜坡，模仿實際上學路線的書包直營店FACTORY SHOP。可以欣賞到昭和初期製作的古董書包，及一眼看清所有書包部件的博物館SEIBAN MUSEUM。第時開關遊日，又多一個另類好去處可選擇了。

SEIBAN MUSEUM PARK

地址：兵庫縣龍野市龍野町片山字河原379-1

交通：JR姬新線「本竜野駅」東出口步行15分鐘

記者：鄭汝翹

協力：丁蓓

攝影：鄧欣、黃嘉朗

編輯：鄒仲安

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