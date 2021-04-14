《NieR Replicant ver.1.22474487139...》（尼爾：人工生命）（平台：PS4、Xbox One、Windows）將會於4月22日推出。《NieR》系列憑着獨特的故事風格深受機迷愛戴，唔少人都話因為太過絕望沉鬰而玩到胃痛。記者早前得到了《NieR Replicant》重製版的完整試玩版，現在送上試玩報告讓大家一窺《NieR》原點的魅力。

個性小品躍升為百萬級名作

相信不少玩家都是由2017年推出的《NieR:Automata》（尼爾：自動人形）開始接觸這個系列，《NieR Replicant》是2010年在PS3推出的《NieR》第一作，當時作為一款小品作品，外國game評給出褒貶不一的評價，大多說畫面單調灰暗，不過不少機迷大讚劇情。在網絡上有不少分析《NieR》系列的文章，基本上所有結局也是悲劇收場，而且表達手法隱晦，要玩家反覆推敲才得出整個世界觀，有點像「結尾故」那種「細思極恐」式的震撼吸引了不少死忠，在網絡上的討論度令續作《NieR:Automata》一躍成為過500萬的暢銷名作。

原作重製版 畫面質素提升 角色更美形

這次《NieR Replicant ver.1.22474487139...》重製版，畫面質素由當年的720p 30fps提升至1080p 60fps，也會同步推出中文版，對於從《NieR:Automata》開始入坑的新玩家十分值得一玩。除了解像度提升，角色模組也有重新製作，有些舊玩家覺得比原作美形，但個人覺得很適合尼爾的美術風格，尤其是女角凱寧，知道她的真身會有更大的「反差萌」吧？妹妹悠娜也變得更惹人憐愛了。

戰鬥方面也是改進較大的部份，PS3版的動作給人時快時慢的感覺，重製版節奏提升了不少。遊戲的戰鬥採取動作玩法，角色可以自由攻擊、跳躍、防禦、衝刺和迴避。而魔法部份更是十分有特色，敵我雙方都可以用魔法彈射擊，有時會變了像是彈幕射擊遊戲。節奏提升，玩起來爽快不少。

未必人人啱玩 但受歡迎一定有道理

說到缺點部份，《NieR Replicant ver.1.22474487139...》就算是重製版也仍然保留了原作的獨特個性，比較fans向。首先，重製版的loading次數十分頻繁，相信和原作沒有分別，進出大屋也要load一次；其次，遊戲本身的節奏和氣氛也緩慢而灰暗，整個世界也好像空盪盪的，當然這是《NieR》有意為之的世界觀，但對不了解的新玩家來說，可能還未適應就已棄game。

總結一下，本作對喜歡《NieR:Automata》的玩家來說，是不能錯過的；未玩過《NieR》的朋友，可能事前要花點時間做做資料搜集，這不是一款尋常的RPG或動作遊戲，要用家付出時間和心機交流才能領略到箇中玄機。舉例說，遊戲一開始有個小序章，之後就突然跳躍到很多年後，主角「尼爾」的妹妹「悠娜」患上了不治之症「黑文病」，在尋求解決之法時遇上會說話的神秘魔法書「白書」一起踏上旅程……這個小序章會是遊戲故事的關鍵。若更深入研究，會發現《NieR》系列和另一遊戲作品《Drakengard》有着關連……這些考究也是《NieR》系列的魅力之一。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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