腳掌不見了！台灣動物緊急救援小組上周接獲通報，指高雄一隻浪犬被人以利器剁斷右前腳掌至白骨外露，經緊急送醫搶救後，目前狗狗仍與死神拔河中。小組感嘆施虐者「冷血、殘酷」，呼籲民眾提供線索緝兇；當地動保處指，將進行調查，若屬人為傷害，依動保法，將可處虐犬者二年以下有期徒刑，或處200萬元台幣（約55萬港元）罰金。

台灣動物緊急救援小組上周接獲高雄路竹永華路養殖業者通報，指近日在魚塭附近出現一隻流浪犬，右前腳掌疑遭利器剁斷後棄置該地，血迹斑斑，怵目驚心；小組大隊長倪兆成獲報後，即與獸醫及義工團隊趕往現場營救。

由於傷犬見人害怕閃躲，且現場魚塭區範圍大，營救不易；義工先用食物引誘，再配合獸醫發射麻醉吹箭，花費好一番功夫，終將傷犬順利捕捉，並緊急送往動物醫院救治。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，獲救傷犬右前腳掌完全缺損，傷口鮮血淋漓、白骨外露，因感染嚴重，殘肢已開始腫脹；因斷口非常平整，研判遭利器直接剁斷，手法相當殘忍；目前傷犬正在動物醫院接受抗生素治療，為避免感染擴散，本周計畫進行清創或截肢手術。

台灣動物緊急救援小組感嘆施虐者「冷血、殘酷」，呼籲附近民眾提供線索緝兇；救援團隊並強調，虐待流浪貓狗致肢體殘缺，已違反《動物保護法》，最重將面臨200萬元罰款甚至坐牢，希望民眾尊重生命。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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