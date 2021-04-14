英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA） 日前頒給《Nomadland》最佳電影等四獎（可類比奧斯卡）。至今這獨立片已獲29座最佳電影獎、37座最佳導演獎、19座最佳女主角獎、23座最佳攝影獎。很少電影氣勢那樣銳不可擋。我上Youtube看趙婷（Chloe Zhao）出席活動和訪問，摸索傳媒讚賞華裔女導演趙婷 的原因。他們認為她比較美國人更愛該大片土地、更關懷美國原居民。

北京大腕女兒不因為受美帝教育才這樣，她回答說，只因為出於好奇和關心，便開車到South Dakota的Pine Ridge Reservation去，認識當地人，寫成劇本，而她略有財力，與黑人監製Forest Whitaker合作，顆同未拍過電影的攝影師Joshua James Richards，拍攝真實印第安人演出的自家故事《Songs My Brother Taught Me》。

趙婷前往美國人不去的印第安人保留區，成功拍好電影，立時受讚，而Joshua James Richards亦獲獎。他倆不但成為最佳拍檔，還成為家人，再接再勵，在South Dakota添食，進一步到Bad Land（該地名令人聞風喪膽），認識一位受車禍傷頭牛仔，於是把他奮鬥人生拍成勵志電影《The Rider》。關注趙婷的影迷（內地青年佔不少）近兩星期不約而同去油麻地看該部悲慘的《再生騎士》。傷殘牛仔刻苦鍛煉，在沒落馴馬表演（rodeo show）中恢復雄風，贏回自尊。有美國人在巴黎看到該片，感動落淚。該片在康城電影節，評判團主席剛巧是美國影壇怪傑兄弟Joel & Ethan Coln. 大家想不到趙婷人生因此行運，乃因Joel Coln老婆是Frances Mcdormand，美國Triple Crown of Acting女演員（舞台、電視、電影三者皆最佳演技，得過兩座奧斯卡獎、兩個電視獎Emmy Awards、一個舞台劇獎Tony Award，連嘉芙蓮協賓Katharine Hepburn 、梅麗史翠普Meryl Streep都比不上她）。大家應該熟悉她在《廣告牌殺人事件》贏第二個奧斯卡。Mcdormand在多倫多國際電影節看到趙婷執導的《再生騎士》，不單止稱讚說：「看該片，竟可變成我個人自省與發現旅程。我完全被這位女導演吸引，她用經典男性的西方電影類型與題材，講述更貼近大眾、更普遍的故事——戰勝逆境、掙扎求存、調整並努力達成夢想。」她還叫Peter Spears (《Call Me By Your Name以您的名字呼喚我》監製）去看該片。

在2017年，紐約Columbia Journalism School講師Jessica Bruder，花了三年時間採訪，開車15,000哩完成紀實文學《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》，而McDormand和Spears取得拍攝版權。趙婷完全不知道美國遊民，是McDormand叫她看該書，並邀請她當導演。趙婷當時正籌備主流大製作超級英雄電影、漫威漫畫《Eternals永恆族》，但被書中的牧民故事吸引，趕緊在2018年秋天開展為期4個月拍攝工作。

趙婷已經在南達科他州拍片兩次，她與McDormand改裝車子，立時融入真實遊民生活裏。他們多得兩個非牟利組織（Bob Wells 創立的Rubber Tramp Rendezvous，與Suanne Carlson創立的Homes on Wheels）幫忙。Bob Wells是美國遊民界靈魂，他著有《How To Love In a Car, Van or RV》一書，YouTube頻道追隨者近50萬人，而Rubber Tramp Rendezvous成員近萬人。趙婷與McDormand 獲得Bob Wells與Suanne Carlson信任，參與Rubber Tramp Rendezvous和Homes on Wheels活動後，除了得到Wells Carlson答允演出，也找到其他幾位成員出鏡講自己故事。趙婷自己可寫作，於是她便可以像香港導演那樣，邊寫劇本邊拍攝，把採訪紀錄轉為劇情片，能感動觀眾，理由在此。

香港上映該片，發行商取名為《浪跡天地》，浪漫過份，片中並非演員在演繹逍遙生活，其實乃真遊民，每天在過克難真實人生。

攝製團隊從2018年9月開展4個月拍攝工作，在南達科他州開始，經過Deadwood，到達內布拉斯加州西部，接着在內華達州Empire總會合，以該地作為女主角Fern（蕨類植物，該名字喻人粗生粗養）的起點，也是原著發芽源頭。作者Jessica說Empire曾是幾代石膏礦工家鄉，受大蕭條摧毀，居民被驅逐撤離，連郵政編碼也取消，清空荒廢得罕見。全片如美國西部冒險，成為女主角尋找自我一次旅程，最後在加州聖貝納迪諾縣海邊作結。

大陸把《Nomadland》繙譯為《無依之地》，居心叵測。美國住在van仔的淪落人有收音機、手機，有網絡便可開群組，舉辦野火會、研討會、學習班，而只要開聲便可得到咖啡與食物。我少見香港和大陸露宿者玩手機，他們才真無依。

台灣臉譜出版社在2019年10月31日推出原書中譯，專職譯者高子梅曾任廣告公司業務經理和總監，深懂美國無屋可歸者，準確譯出原著精神《游牧人生》。中文自古已說牧民「逐水草而居」，今天美國牧民亦一樣，並非亂闖胡蕩，而是跟手機每日資訊，追隨「米路」，在冬天前一定要找到有熱水、熱食、可入屋過夜的地方工作。

該部電影最感動我是結束時，字幕打出「我們在路上見」，猶如「在煲底見」般震撼。相同價值觀與信仰的人，通過有情有義網絡，分散後亦會江湖再見。

撰文：張錦滿

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