香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Cookie。

名字：Cookie

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：3個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：500220

晶片編號：603 286 040

Cookie是一隻帶有黑白乳牛紋的小毛孩。對於剛見面的人，Cookie或多或少會表現得有點害羞。但作為一隻貪吃的毛孩，只要看見食物，這一切都不成問題！事實上，當Cookie與你熟絡後，牠就會毫不吝嗇地展現牠活潑的一面；超級喜歡親近人的牠甚至會撲到你身上讓你感受牠的熱情！另外，Cookie亦是一名玩具愛好者，誓要咬着眼前的玩具，決不放過。性格友善的Cookie亦能很快與其他狗狗打成一片，絕對是位人見人愛的狗狗親善大使！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年4月12日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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