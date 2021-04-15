昨天有病人跟我說：「平日工作時間長，一日十多個小時，加上交通時間就睡不夠，於是到了假期，就會倒頭呼呼大睡，可以連續睡24小時，這樣是否正常呢？是不是患上嗜睡症呢？」

大多港人患類嗜睡症 緊記SMART五大秘訣

嗜睡症是一種病症，正確名稱為「原發性嗜睡症」，發生率大約2至3%，病人在不該睡覺時突然睡着，情況無法抑制，例如走路時或話講一半就突然睡着，這屬於重度的嗜睡症疾病，須要接受治療。

但大部份人患上的是「類嗜睡症」，也即是說類似嗜睡症但不是真的病。發生的原因包括長期壓力帶來的疲憊感、長期睡眠不足，或是肥胖、憂鬱症、睡眠呼吸中止症，受到藥物或酒精等物質影響，特別是鎮靜助眠藥物。

遠離「類嗜睡症」有SMART五大秘訣：

1. Sleep：養成良好睡眠習慣

2. Meal：注意飲食均衡不偏食

3. Attitude：保持正向樂觀好心情

4. Rest：學習正確紓壓技巧

5. Training：培養適當運動習慣

3種安眠藥物各有用途 安眠藥易成癮要按時服用

目前在香港，市民能用來安眠的藥物大致分為三種：安眠藥、鎮靜劑、助眠劑。

安眠藥用在睡前，可以使人快速入睡；鎮靜劑有助身心放鬆，可用在白天，也可幫助入睡；助眠劑入睡效果不強，只是簡單的助眠，如褪黑激素可以延長睡眠時間和增加睡眠的深度，可是效果因人而異。

如果單純是工作壓力或是情緒引起的失眠，應先用藥性較溫和的中效期鎮靜劑，調節生理時鐘的節律，讓心跳慢下來、放鬆心情，這樣就可以好好睡一覺。常用的藥物是像Lorazepam、Temazepam（外國）等，優點是副作用較少、成癮性低，但必須睡前1至2小時吃，服藥之後，不能馬上見效。

可是鎮靜劑不適合用在長期失眠的人，因為連續每天服用兩星期以上，很容易產生耐藥性，也會因而上癮；而安眠藥亦會成癮，除了跟個人體質有關外，沒有遵從醫囑、不按時吃藥也是原因之一。安眠藥要按時服用，不能自己隨便改時間，避免擾亂生理時鐘。

以Stilnox（Zolpidem）為例，因為藥效作用較快，服藥後30分鐘內一定要上床。可是事實上，許多人吃完藥後不馬上睡覺，東摸西摸的，容易因為精神恍惚而出現意外，也有夢遊或事後忘記的亂撥電話、開冰箱暴飲暴食的情況。

受失眠困擾的朋友，初期應先調整睡眠衞生習慣SMART與嘗試認知行為療法，或是與低劑量藥物搭配使用，日後自然容易擺脫。可是已經對安眠藥物重度依賴的人，應與醫生和藥劑師討論逐步減藥的策略，自行斷藥只會讓失眠加劇，得不償失。

撰文：蘇孝堅藥劑師（香港藥劑師工會）

編輯：鄒仲安

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