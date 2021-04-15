出演韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知近日被爆是控制狂，2018年跟出演《愛的迫降》男星金正鉉合作電影《邂逅記憶-初戀》時戲假情真，但卻不允許男方與拍攝現場的女工作人員打招呼、不能與女演員有身體接觸，又要求刪減愛情戲，不准許工作人員吃飯，甚至要求工作人員將手機桌面換成她的相片。昨日更被爆於2014年時暗撻東方神起成員U-know，控制行為致對方性格180轉變和爆瘦。

控制癖或因自戀

香港註冊臨床心理學家吳崇欣（Beatrice）指控制狂是形容一個人有很強控制慾，因有焦慮感而想監控身邊的人，大多是家人或伴侶。但Beatrice指控制狂並不是一個正式醫學術語，「這種行為與人格障礙有關，大多發生在自戀型人格障礙人士身上。」

Beatrice指自戀型人格障礙人士很重視自己感受，「他們很想得到別人的重視和欣賞，很難代入他人角度思考及對其他人所經歷的事產生同情，所以他們的行為會較自私，從自己利益和角度出發。」Beatrice指家庭背景可能是其中一個成因，「有機會是因出生於高社會地位家庭，從小習慣這種特別待遇；也有機會是因家人對他們過份保護，沒有為他們的行為設定界限；或經常向子女灌輸他們比別人特別的訊息。」Beatrice指自戀型人格會影響患者的人際關係 ，更甚會影響子女的成長，「自戀型人格的子女成長過程會有很多創傷，長大後亦很難建立自我形象，也因慣性服從家長的命令而不懂拒絕別人。」雖然這種人很難相處，甚至令人討厭，但Beatrice解釋，「其實他們心底害怕被人看不起，焦慮不安，才會做很多行為去控制其他人。」

強迫症令自己痛苦與控制癖不同

不少人以為控制狂與強迫症相同，其實並不如此，前者會影響身邊的人而後者則只會令自己痛苦，Beatrice說：「患有強迫症人士會想事情發展與自己預期一樣，所以會有反覆檢查的習慣，有重複行為如經常洗手，這些也屬強迫症症狀。強迫症主要影響患者本人，例如即使知道會遲到也要在出門前反覆檢查窗戶；而患者亦自知這些行為令自己受因擾；控制狂則影響他人，要他人提點或經歷危機如離婚時才會察覺。」 Beatrice提醒強迫症有可能是家族遺傳，而人格障礙雖然沒有研究顯示有遺傳的機會，但就發現家族有人格障礙的通常多於一人，「例如父母其中一人是患者，子女會學習並模仿其行為，長大後更易有人格障礙。」

藥物及心理治療雙管齊下

治療方法有兩種，分別是藥物治療及心理治療，例如是患有人格障礙，因不是一個病症，主要用心理治療。心理學家會透過評估及對話找出患者焦慮的原因，並透過其他治療讓患者知道，控制別人並不是解決焦慮的方法。強迫症則可配合藥物及心理治療，精神科專科醫生張漢奇指可為患者處方血清素再回收調節劑 ，「因腦內血清素原本少，服藥後可調節至正常水平，減少強迫思想及行為，但有機會服藥幾星期才見效。」張漢奇醫生亦指服藥後超過一半病患者都有改善，如服藥一年後情況穩定則可考慮減藥。

記者：馮思穎

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