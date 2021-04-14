在銅鑼灣，十二歲的唐狗黑仔是一家賣酒小店的狗店長。別以為狗店長一定活潑好動時刻迎賓，主人Sing與Jade都笑稱黑仔為「佛系狗」。平日最愛睡覺，客人進出，也一於少理，繼續沉醉於夢鄉。

無欲無求只愛睡

Jade形容黑仔是隻無欲無求的老狗。無論是街坊拿着零食引誘牠，抑或在街上遇到其他狗，黑仔都非常安靜。牠身形龐大，披着一身黑毛，或許是年齡關係，鼻頭長了些白毛。大家都以為長期趴在地板睡覺的牠，是個不問世事的老人家，但其實黑仔有時只是裝睡，只要主人離開牠的視線範圍，便立即緊貼。Jade笑言：「黑仔好像很怕我們會丟下牠。」

患牛蜱熱 口插豬骨

不過，Sing與Jade只養了黑仔兩年。在此之前，黑仔是一隻被放養的地盤狗。2018年末，本來是狗義工的Sing與Jade，在銅鑼灣的一個地盤發現兩隻唐狗，其中一隻便是黑仔。初次見面，黑仔看起來還算健康，但隔了一段時間他們再到地盤，發現兩隻狗都瘦至見骨。其中，黑仔下半身大部份的毛都脫掉，皮膚還有發臭的傷口。後來，Sing與Jade與地盤工人溝通過後，把兩隻狗救走再帶到診所，才發現牠們都不幸患上牛蜱熱。由於醫藥費的負擔很重，Jade便嘗試在網上眾籌。幸好大部份銅鑼灣的街坊都認到已住在地盤多年的兩隻狗，也很樂意捐款幫助，總共籌得約五萬元。當黑仔的情況好轉後，二人便安排黑仔進行絕育手術。那時候才發現，原來黑仔的口腔內璧插住了一條約三吋長的粗豬骨，懷疑是黑仔住在地盤時，有人餵牠吃湯渣而造成的。Sing回想起來也覺得神奇，為何黑仔一直都不覺痛？就算打針做手術也非常佛系，從容面對。

大型唐狗受歧視

黑仔痊癒後，二人曾經嘗試為黑仔找主人，但Jade表示，可能因為黑仔年紀很大，而且全黑的大狗在香港又不太受歡迎，所以一直無人問津。後來發現黑仔特別喜歡黏着他們二人，便決定陪伴黑仔安老。不過與黑仔及家中另一隻唐狗Rusty外出散步時，時常遇上歧視的目光。Sing表示，有一次他們帶兩隻狗到大坑的大牌檔吃早餐，突然有一位中年男子走近，以很惡劣的語氣，呼喝他要為兩隻大狗戴口罩。即使Sing多次重申香港沒有法律規定大狗要戴口罩，但該名男子不斷表示擔心黑仔與Rusty會攻擊他，令Sing無奈又憤怒。「特別多人歧視大隻的唐狗，不知是否因為唐狗皺紋較多，樣貌沒那麼討好，常常惹來許多偏見。」

Sing明白有些人會怕大狗，所以外出散步時，兩隻狗一定緊貼他身旁。若然黑仔沒有做錯事，為何要先被歧視？Jade也希望大眾明白，狗隻溫馴與否不是取決於體形，而是主人的管教方式，不用以有色眼鏡看待狗隻。

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