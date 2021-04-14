在過去8代的保時捷911當中，論爭議性，相信沒有一代比得上1998年登場的996。先不論它從傳統氣冷引擎改為水冷引擎，光是車頭的煎蛋形頭燈已經把保時捷忠粉嚇到雞飛狗走。不過在這些驚天動地的改變背後，996的出現亦象徵着保時捷轉虧為盈的年代。

豐田協助降低成本研發996 頭燈圓眼變煎蛋

須知道自90年代起，保時捷正面臨極為嚴重的財政危機，再加上當年全線保時捷車系已經老態盡現；而993的氣冷引擎亦已發展至一個技術的樽頸位，再發展下去也不會通過到日趨嚴謹的廢氣排放標準。所以當保時捷要開發新一代911的時候，轉用水冷引擎也是無可厚非的。而為了降低新車的生產成本，保時捷當年更向豐田取經，邀請他們擔任生產效能顧問，協助他們重整斯圖加特廠房，令生產線更加高效率和更符合量產化的經濟原則。除此之外，保時捷發現911以往車頭燈與指揮燈分開的設計會增加額外生產成本，所以負責986和996的香港設計師賴平便將頭燈和指揮燈一體化成為經典的煎蛋頭燈。而為了進一步節省成本，入門車系Boxster和911的零件一起共用前懸掛、內櫳部件和引擎。此舉再加上廠方繼續沿用993的後懸掛基礎，成功將996的開發成本降低約30%，這對處於水深火熱之中的保時捷絕對是救命良方。

996推出大受歡迎 保時捷轉虧為盈

雖然996面世初期飽受保時捷忠粉和部份傳媒的抨擊和唾棄，不過憑着996一個翻天覆地的進化，令到911車系成功走向現代化。而996高達179,163部的銷量，亦足足比964和993的銷量總和多出37,620部，光是這一點已足以引證996的成功絕非空談，而它的出現亦成功拯救了保時捷一命。

今次試駕的兩部996分別為前期型的911 Carrera手波和後期型的911 Carrera 4S Tiptronic。先講講前期型的Carrera手波，它採用一副編號M96的3.4公升自然吸氣水平對向六汽缸引擎，最大馬力為300匹，峯值扭力為350Nm。面對着動輒都300匹的現代Hot Hatch，996 Carrera在賬面數據上確實沒有甚麼值得吹噓的地方，不過996的最大優勢就是有着輕巧的身軀，因此真正跑起來的時候，996其實一點也不慢，特別是中後段的動力更是「長踩長有」，在這個細容積Turbo引擎橫行的年代，特別覺得這種引擎特性難能可貴。

自動波Carrera 4S較易掌握 適合日用代步

操控表現方面，996比起最新一代的992來得更加原始和有駕駛樂趣。首先，996還是採用液壓風油軚的設計，因此軚感遠比現時的電軚更加有重量和有質感。第二，996的引擎擺位比起992放得更靠後，意味着過彎時加速更容易因為重心轉移去後方而出現推頭情況。因此駕駛996其實是須要學習後置引擎的駕駛方法方可活用它的潛能。話雖如此，配備四輪驅動系統的Carrera 4S則較易掌握脾性，始終前軸有差速器的負重關係，所以整體操控也比後驅的Carrera穩定和易掌握。

Carrera 4S除了比Carrera更易掌握脾性之外，更因為是Tiptronic自動波版本的關係，所以在兩者之中更適合當作日用代步車般使用。不過由於Tiptronic是一套傳統五前速自動波箱的關係，換檔的節奏和邏輯也顯得有點慵懶，特別是嘗試用手動模式拖波的時候，更會因為波箱電腦沒有補油機制而出現一下頓挫，這一點對於996的駕駛感未免會打一點折扣。

IMS Bearing損壞致引擎報廢 坊間有補救方案

保養方面，996跟許多保時捷一樣都算是耐用可靠的跑車，不過996最著名的通病就是引擎會因為IMS Bearing損壞而導致整副引擎報廢。不過IMS Bearing並不是沒有補救方案的，事關坊間早已出現一大堆代替方案和零件，可以完全解決這個先天性缺陷，零件連維修費大概由$15,000至$30,000不等。

放盤價低見10萬以下易中伏 15至30萬較穩陣

其實996年代的911之所以比其他911便宜一截，也不外乎受到煎蛋頭燈和IMS Bearing等魔咒所影響，但若果閣下能夠開懷接受它反傳統的外形及有足夠的機械知識去保養996的話，996絕對是最便宜最抵買的911。雖然996的放盤可低見10萬元以下，但還是那句金石良言「價錢反映質素」，10萬元以下的911其實真的沒可能有甚麼好貨色，所以記者還是建議大家搜羅15萬至30萬元價位的996。當然這只是一個很籠統的數字，事關實質價錢也很視乎版本、年份和波箱配置。以今日拍攝的996.2 Carrera 4S Tiptronic為例，價格就大概在23萬元，而996.1 Carrera手波則要索價33萬元。

2001 Porsche 911 Carrera（MT）

引擎：3,387c.c. 水平對向六汽缸

馬力：300PS/6,800rpm

扭力：350Nm/4,600rpm

傳動：6前速手動波箱，後驅

當年新車價：$1,050,000起

市場二手價：$300,000起

查詢：Classicsracer Hong Kong

2002 Porsche 911 Carrera 4S （Tiptronic）

引擎：3,596c.c. 水平對向六汽缸

馬力：320PS/6,800rpm

扭力：370Nm/4,250rpm

傳動：5前速Tiptronic自動波箱，四驅

當年新車價：$1,200,000起

市場二手價：$200,000－$300,000

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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