經常肚痛、腹瀉，甚至大便有血，或許是腸道微生態失衡所致。根據香港中文大學研究，全港近四成人有腸道微生態失衡問題，令身體出現多種不良反應，增加患上炎症性腸炎如克隆氏症，甚至罹患大腸癌等癌症的風險。

惡菌多於益菌即屬失衡

中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟解釋，人類腸道約有40萬億微生態，有一千多種菌群，包含細菌、病毒、真菌等。黃秀娟教授說：「一個很健康的腸道微生態是很豐富、很多樣化的，而且益菌和壞菌會達至一個很平均的比例。當惡菌多過益菌，身體便會出現很多不良反應。」中大研究團隊發現，香港有近四成人有腸道微生態失衡問題，可能導致肥胖、二型糖尿病、代謝綜合症、克隆氏症、大腸癌等長期疾病。

炎症性腸病分兩大類

克隆氏症是一種炎症性腸病，患者的消化系統，即由口腔至肛門附近均會長期發炎。除肚痛、腹瀉、大便有血、引致廔管及膿瘡，嚴重更會令腸道收窄，不少患者要切腸保命。另一種炎症性腸病為潰瘍性結腸炎，主要影響患者的大腸，大部份患者都有腹瀉及大便帶血問題，大便次數亦十分頻密，且經常有急便感覺。兩病現時沒有根治之法，只能長期服用藥物以穩定病情。

患者多為年輕一族

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授麥詠欣醫生指出，大部份炎症性腸病患者都比較年輕，大多是20歲至40歲。麥詠欣醫生說：「根據2017年一個大型研究發現，全球大約有680萬宗炎症性腸病病例，主要來自發達國家如歐美、加拿大。一些新興地區包括中亞、印度、非洲、南美，病例相對較少。而中國病例數字就屬於中等程度。」麥詠欣醫生指，現時醫學界仍未有炎症性腸道的確實成因，但暫時發現與家族遺傳、基因、環境因素三者互相影響有關。

奇異變形桿菌促進惡菌生長

環境因素包括服用太多抗生素、環境衞生的改善、西方化飲食習慣，都有機會令腸道惡菌多於益菌，增加患病風險。黃秀娟教授指出，研究發現克隆氏症患者腸道內一種名為「奇異變形桿菌」的含量比一般健康人士多。黃秀娟教授解釋：「當變形桿菌含量較高時，附近益菌含量便會降低，而其他壞菌的含量亦會增加。」她續指，克隆氏症患者有超過20%有變形桿菌，而健康人士約5%有變形桿菌，「雖然有小部份健康人士都會有變形桿菌，但他們有變形桿菌並不代表也有腸道微生態失衡。」

多種因素降低益生菌質素

既然壞菌增多引致失衡，補充益生菌是否就可以解決問題呢？黃秀娟教授解釋，益生菌對身體有益，大多可以從泡菜、乳酪、納豆等食物吸收，「但也要留意，未必可以完全在食物當中，吸取整個身體所需的益生菌份量，因為有太多環境因素，如胃酸、高溫、潮濕，都可以降低身體益生菌的數量和質素。」

慎選益生菌補充劑

至於坊間的益生菌補充劑，黃秀娟教授建議要慎選，「亞洲人的腸道微生態跟歐美人的很不同，所以根據歐美人數據調配的益生菌產品，未必很適合亞洲人使用，要看清楚，否則服用後也無法到達腸道，吃完等於白吃。」黃秀娟教授指，中大團隊早前分析1,500名健康市民的腸道微生態，透過大數據及記憶學習，成功找出與免疫力相關的益生菌，研發出針對亞洲人的微生態免疫力配方，以鎖菌技術將更多活性益菌帶到腸道，針對腸道微生態失衡問題。黃秀娟教授又透露，中大正計劃提供腸道微生態測試，以糞便分析腸道微生態狀態，包括缺少哪些益生菌。

食物添加劑增失衡風險

即使選擇好自己身體所需的益生菌，也要多留意日常飲食習慣，方能減低腸道微生態失衡的機會。黃秀娟教授解釋，常見的食物添加劑如乳化劑、甜味劑、食用色素，都會促進腸道惡菌成長，同時抑制益菌。黃秀娟教授說：「乳化劑能令食物的狀態更穩定，較多乳化劑的食物包括奶皇包、花生醬、蛋糕、雪糕，而甜味劑則能取代糖份，常見於汽水、香口膠、糖果。」黃秀娟教授建議，應減少進食加工食物或含食品添加劑食物的份量，也要避免服用太多抗生素或其他藥物如消炎止痛藥、胃藥，另外多做運動也可以促進腸道益菌成長。

記者：李煒汯

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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