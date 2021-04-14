Sony一口氣推出3款新電話，Xperia 1 III、Xperia 5 III和Xperia 10 III，呼應第三世代的主題，主角當然就是擁有4K超高清螢幕的Xperia 1 III，以及高規格細機Xperia 5 III。

Xperia 1 III和Xperia 5 III同樣搭載最新的高通Snapdragon 888處理器，Xperia 1 III有12GB RAM，Xperia 5 III則有8GB RAM。它們同樣採用後置3鏡頭組合，24mm 1,200萬像素主鏡頭採用1／1.7吋大CMOS，16mm超廣角鏡頭亦有1,200萬像素。這代新增70mm＋105mm雙焦段潛望式鏡頭，支援光學防震和相位對焦，提高遠攝性能。Xperia 1 III更獨佔3D iToF鏡頭，可提高對焦速度和準確度，尤其在低光環境之下。

Xperia 1 III招牌的6.5吋靚螢幕比Xperia 1 II再升級，新增120Hz超高刷新率，即是21:9 4K HDR OLED 120Hz螢幕（名字一代比一代長了），應該是目前電話螢幕中最強規格，加上Sony的調校，Xperia 1 III的觀影體驗應該很好。Xperia 1 III也加強了電競功能，例如降低畫面反差，凸顯黑暗位置的敵人，以及利用音訊均衡器提高腳步和槍聲等。

Xperia 5 III則延續上代Xperia 5 II高規格細機的特色，大部份硬件與Xperia 1 III相同，不過改用6.1吋FHD+螢幕，同樣支援120Hz高刷新率。喜歡細機的用家心儀iPhone 12 mini還是Xperia 5 III？

Xperia 10 III搭載高通Snapdragon 690處理器和6GB RAM，支援5G網絡，使用6吋FHD+螢幕。特別的是Xperia 10 III用上4,500mAh電池，與Xperia 1 III和Xperia 5 III睇齊，相信續航力表現會很不錯。

記者：梁志穎

編輯：鄒仲安

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