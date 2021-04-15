愛護動物協會待領養巴西龜Jones。（照片由愛護動物協會提供）
香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Jones。
名字：Jones
品種：巴西龜
性別：未知
年齡：未能推算
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：500720
在中心逗留了一段時間的Jones，外形跟剛到來時並無太大轉變，依舊是隻相當迷你的小龜，但各職員們都深信將來有一天Jones能夠成長到與其他巴西龜的大小一樣。除此之外，Jones亦喜歡攀到石上看看陸上的事物，有時候又會享受在水中暢泳的樂趣。
愛護動物協會資訊
豁免牌照號碼：ORG-00002
官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/
以上資料的最後更新日期為2021年4月12日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。
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