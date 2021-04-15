香港天氣潮濕，特別容易令人感到疲倦、精神欠佳，而且時常昏昏欲睡。在中醫角度，環境中濕重會削弱脾胃功能，當水濕在體內停滯不前，便會有易倦及水腫問題。室內環境潮濕可以用吸濕劑改善，至於濕氣重導致的水腫問題，就要透過按摩淋巴，以及進食可去水腫的食物來紓緩。

消委會測試吸濕劑祛濕效能差異大

要改善家居衣物潮濕的問題，很多人都會選擇使用吸濕劑。不過市面上同類產品五花百門，有以硅膠防潮珠、竹炭及活性炭等製成的吸濕劑，消委會近日測試了20款家用吸濕劑，發現不同成份的吸濕劑效能差異大，部份樣本表現遜色，更有部份吸濕能力近乎零。

故建議消費者在選擇時要考慮吸濕量、物料和環境選購合適的吸濕劑產品，以達致理想的吸濕效果。例如盒裝吸濕劑體積較大，宜擺放在較大的空間如衣櫃、衣箱、鞋櫃等；袋裝吸濕劑的體積一般較小，建議放在細小抽屜或小型儲物箱中。而根據消委會的測試結果顯示，氯化鈣吸濕劑樣本的吸濕效能較硅膠及竹炭／活性炭為佳，不過要小心內裏的溶液或會漏出來沾污儲存的物品。

按摩促進淋巴系統循環 可減少浮腫

環境濕氣偏重，影響衣物事少，更甚是會削弱人的脾胃功能運化，導致體內濕氣無法排走，身體便積聚過多水濕，除了令人容易疲倦，更會出現女士最擔心的身形水腫、皮膚過敏及濕疹等問題。註冊中醫師許素宜曾經在本報的其他訪問中提到，水腫源於身體陰陽失調，有些人較易出現，包括陽氣不足、體質偏寒或者本身脾胃虛弱的人。日常生活習慣方面，經常不吃早餐、喜歡喝冷飲、過飢過飽、食無定時，或者吃得過急，都會影響脾胃的消化和吸收，容易出現脾虛現象。

另外，經常久站或久坐都是大忌，有否發覺OL特別容易水腫或有下半身肥胖問題，原因是長時間坐在辦公室，淋巴循環不好；而從事售貨員、收銀員及速遞員等工作的人都有機會受影響。淋巴系統是由淋巴管、淋巴液及淋巴核組成，並分佈全身。淋巴管比血管更幼細，貼近血管位置，血管內的血液及組織液會輸送營養至全身，淋巴負責把多餘的水份回收，帶回心臟及身本免疫系統，避免因水份積聚致手腫、腳腫等現象。水腫問題通常在晚上會特別嚴重，會由腳眼先腫起至小腿及大腿，情況較差時會出現靜脈曲張，甚至腳部脹痛或感到又重又墜。

淋巴引流助改善水腫 過程完全無痛

不少美容院都有聲稱可排毒的通淋巴美容療程，女士們往往按到周身瘀黑，但為了去水腫減肥，惟有咬緊牙關死忍。其實坊間常用的大力按壓「通淋巴」並沒根據，按至瘀黑更可能是傷及皮膚組織，分分弄巧反拙。其實「通淋巴」的正確學名是「淋巴引流」，是1930年代由丹麥的Dr. Emil Vodder 和妻子Estrid發明，目的是改善因疾病引致淋巴管阻塞而造成的水腫問題。正確的淋巴引流只會用手輕掃及輕推，不會大力按壓，透過適當地按摩，能促進淋巴系統循環，減少浮腫，改善水腫問題，同時可加速肌膚的新陳代謝，令肌膚更緊致，重點是過程完全無痛。

冬瓜香蕉利尿可去水腫

除了按摩淋巴可紓緩水腫問題，在中醫角度，有些食物具有利尿去水腫功效，可適當進食，例如黃瓜、苦瓜、絲瓜、西瓜、冬瓜、香蕉、奇異果等，不過上述食物同時有清熱作用，體質虛冷的人不宜多吃。

另外，體內濕氣重人士要排走濕氣、改善水腫，須飲食清淡，減少飲凍飲及進食生冷食物，重口味食物、雪糕、沙冰及甜品都要少吃，女士經前容易水腫更要戒口。

撰文：鄭詩詠

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！