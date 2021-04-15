日本前衞藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）被人稱為波點女王，是當今具名氣、作品相當暢銷的藝術家。圓點、南瓜、鏡、網都是草間彌生作品中最標誌性的元素，要在香港欣賞草間彌生的作品，除了前往荷李活道的畫廊碰碰運氣之外，還能在拍賣會、藝術博覽館中找到她的作品。香港邦瀚斯拍賣中心於4月7日開始，展出草間彌生6件從未曝光的早期作品，展期至4月22日，草間迷不能錯過。

一系列從未曝光的草間彌生作品有共11件，包括3幅油畫及8幅紙本作品，將會於5月12日在紐約邦瀚斯上拍。現在於香港邦瀚斯拍賣中心舉行的預展正展出當中的6件作品，油畫及紙本作品各3幅。除了草間彌生之外，展覽還展出了畢卡索 （Pablo Picasso）、畢沙羅（Camille Pissarro）、上前智祐（Chiyū Uemae）等藝術家的作品，當中以畢卡索的肖像畫《戴淡紫色貝雷帽的女子》最矚目，估價達7,700萬至1.16億港元。

草間彌生9歲患上了神經性視聽障礙，視網膜上多了一重網狀斑點，看到的景物多了一層圓點。此病令她產生幻覺，小學時的她有天跟爺爺到農場，見到一個人頭般大的南瓜跟她說話，南瓜後來成為了她多件藝術品的主角。對草間彌生而言，南瓜代表着自己，同時也代表着她的童年。

「我的童年及青少年時期都在人間地獄度過。」

1929年，草間彌生出生自一個富裕的傳統日本家庭，家中經營園藝生意。她有兩位哥哥和一位姊姊，父親是一位極不顧家、非常風流浪蕩的男人，而母親則常虐打她。草間彌生曾在自傳中描述過，小時候被母親指派去跟蹤父親有否出軌，她因此被逼偷窺父親與陌生女伴的性愛過程，令她打從童年開始便對性充滿恐懼，自稱無性戀者。

草間彌生於10歲便決心當藝術家，母親卻極力反對她做藝術創作，更當面撕毀她的作品，認為傳統日本家庭的女兒毋須闖一番事業，只須找戶好人家，「日本這個國家過於狹小、卑微，封建思想濃厚，對女性的蔑視隨處可見。我的藝術需要更加自由、更加廣闊的世界。」草間彌生用了8年時間，在1957年成功說服母親讓她出國發展。28歲的她將2,000張作品以及60套和服放在行李箱中，獨自一人坐飛機前往美國。

患有精神病的草間彌生在紐約認識了日本醫生廣瀬輝夫，他們倆分別在1958年和1959年從日本移居到紐約，文化背景相近，令他們很快便由醫生與病人轉變成好朋友關係，最後更成為畢生摯友。是次展覽中的3件紙本作品，均由草間彌生本人親身從日本隨身帶到美國。在紐約生活拮据的草間彌生，一開始用這些畫來向廣瀬醫生支付醫藥費，後來畫作則成為了贈送給摯友的禮物。草閒彌生青年時期曾經在京都學習日本畫，3件紙本作品均展示出日本畫的特質：墨水的運用與細膩的勾線，是後期畫作中較少見的，同時畫中當然不乏標誌性圓點。

是次展覽還展出了兩張草間彌生於1960年代完成的「無限網」系列的作品，分別以紅色繪畫了兩條河流密西西比河（Mississippi River）以及哈德遜河（Hudson River，又譯赫遜河）。香港邦瀚斯現代與當代藝術部專家王昕淳指出，兩張畫都代表了兩個草間人生中重要的時期，前者記錄了草間彌生於1958年從西雅圖搬到紐約的舉動，後者則記錄了草間彌生在紐約的生活。

「忘記自己，成為永恆的一部份，成為周邊環境的一部份。」

展覽的一角寫了草間彌生的自白：「忘記自己，成為永恆的一部份，成為周邊環境的一部份。」這句說話正道出了草間彌生創作的其中一個非常重要的命題——「自我消融」。草間彌生相信，在身體上畫上圓點可以讓人「自我消融」，意指消除自己的存在，身體與環境宇、宙合而為一，正如她眼中的世界，環境和自身都佈滿圓點。草間彌生「自我消融」的概念，在60年代紐約留下了不少痕迹，那是草間彌生人生中最大膽狂放的時期。草間彌生曾在紐約街頭舉行了多次稱為「乍現」的行為藝術，主題關於反戰、反徵稅，強調愛與和平，目標是想人回歸人性的本身。草間彌生的「乍現」有各式各樣的表演，例如在街上為一群全裸的人的身體畫上圓點，或是在一間鏡房內舉行男同志雜交派對，並在氣氛到達最高潮的一刻，表演者於彼此的身體畫上圓點作結。有很多同志、嬉皮士都非常崇拜她，每當「乍現」時有警察驅趕他們，草間彌生往往被包圍在人群中央，成為被保護的重要人物。

草間彌生的行為如此前衞大膽，但自己卻因童年曾目睹父親外遇的回憶，而對性愛感到厭惡與恐懼。草間彌生33歲時跟比自己大26年的藝術家Joseph Cornell談戀愛，10年的愛情一直維持有愛無性的關係。1972年，Joseph Cornell逝世，草間彌生回到日本，5年後她自願住進東京的一家精神病院至今，工作室在一街之隔之處。現年92歲的草間彌生，仍依舊每天畫畫。

王昕淳認為，對草間彌生而言，繪畫是一個自我修復過程，創作是她感到安全的地方，可以幫助她擺脫幻想和現實。她非常鼓勵那些鮮有接觸藝術的公眾親身去看不同的藝術展覽，「當你看得越多藝術品，你與藝術的距離便會越近。」

「草間彌生：已故廣瀬輝夫醫生珍藏」專場拍賣香港預展

展期：2021年4月7至22日

時間：09:00至18:00（星期一至五）

地點：香港邦瀚斯拍賣中心（金鐘太古廣場一座 20 樓）

記者：黃曉楓

攝影：林正言

編輯：鄒仲安

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