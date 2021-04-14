今年初習近平宣佈中共又創造了一個「彪炳史冊的人間奇蹟」，宣佈脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9,899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決。絕對貧窮當然可以解決，因為只要貪官中飽私囊時忍一忍手，留返些少做實事，搞少啲幾十億旅遊扶貧項目，自然脫貧可期，滅貧乃政績工程，黨要建黨一百年滅掉，它就會自動消失！

六億貧窮人口 討論被消失

但「相對貧窮」社會貧富差距呢？大家連講也不准，話說去年6月李克強總理說全國6億人口收入1,000元人民幣或以下，這「相對貧窮」人口，即低收入階層數目之大，實在令人震驚，但之後的討論卻「被消失了」。

今天介紹一本解構中國國家資本主義問題的調查報道《低端中國》，英文原作是《彭博商業周刊》資深中國記者Dexter Roberts的作品《The Myth of Chinese Capitalism: The Worker, the Factory, and the Future of the World》，他花了廿多年時間深入廣東、貴州、湖北、安徽、海南、陝西各省，長期追蹤報道農民工情況，揭出了中共所謂全球第二大經濟體，沿海省分驚人經濟成就，背後其實靠的是戶口制度對農民工的剝奪、城鄉發展的落差，指出中央計劃經濟的僵化以及官員貪腐的遺害，造成中國內陸嚴重的社會不公與發展不足，埋下了中國國家資本主義危機的種子。這書是李克強公開六億低收入者的最佳注腳。

犧牲農民福利 難撐社會內循環

農民工撐起了中國世界工廠，他們的犧牲成就了中國奇蹟，但也成了貧窮問題的根源，在共產黨嚴苛的戶口制度下，他們戶口不在城市，無法得到應有的公共服務，如城市戶口所享用的醫療、福利、他們的子女無法就讀當地公共學校，今天全中國有人數高達6,100萬的「留守兒童」，佔青少年人口五分一之高。結果孩子被迫做選擇，一是與父母分離、回到家鄉就學；或是待在父母身邊，但是不能念書，只能打散工賺錢，重蹈他們父母淪落底層的宿命。這些家庭成為城市低端人口，也就是中國目前六億低收入階層。

一個聲稱全世界第二大經濟體，存在着大量貧窮、低教育、低技術的農村人口，在武肺之後，這低端社會可以撐起內循環嗎？可以創造內需市場嗎？這些農民工的收入已長期呈下滑趨勢，去年下降了9.2%，而相比整體城市居民收入才下降0.2%。當前中國貧富懸殊情況，比6億低收入人口更令人震驚。武肺之後，貧富差距更進一步惡化，在2020年，最有錢的20%的中國人平均的可支配薪資是8萬人民幣（1.2萬美元），是最窮的五分之一人口的10.2倍。這數字高過美國的8.4倍。未來隨着人口老化、自動化人工智能應用、全球供應鏈去中國化，外銷為主的沿海工廠倒閉，農民工收入會再進一步下跌，相對貧窮階層不斷增加，中共一直沿用「壓制與回應」手段行將失效，過去是一手改善生活，一手嚴密控制，大棒子與蘿蔔並行，最後只剩下大棒子。

社會信用制度，是監視城市內的農民工，作者指出包括安徽、陝西、貴州等省分在內，地方政府已經開始用先端科技來追蹤農民工的行動，將他們強制納入聲臉辨識系統，取印指紋，採血驗明DNA序列。農村貧困戶的大數據，既用於精準扶貧，也用於精準監控。

疫症及戰狼外交，將會加深這個低端中國的危機！

撰文：劉細良

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