今年初習近平宣佈中共又創造了一個「彪炳史冊的人間奇蹟」,宣佈脫貧攻堅戰取得了全面勝利,現行標準下9,899萬農村貧困人口全部脫貧,832個貧困縣全部摘帽,12.8萬個貧困村全部出列,區域性整體貧困得到解決。絕對貧窮當然可以解決,因為只要貪官中飽私囊時忍一忍手,留返些少做實事,搞少啲幾十億旅遊扶貧項目,自然脫貧可期,滅貧乃政績工程,黨要建黨一百年滅掉,它就會自動消失!

六億貧窮人口 討論被消失

但「相對貧窮」社會貧富差距呢?大家連講也不准,話說去年6月李克強總理說全國6億人口收入1,000元人民幣或以下,這「相對貧窮」人口,即低收入階層數目之大,實在令人震驚,但之後的討論卻「被消失了」。

今天介紹一本解構中國國家資本主義問題的調查報道《低端中國》,英文原作是《彭博商業周刊》資深中國記者Dexter Roberts的作品《The Myth of Chinese Capitalism: The Worker, the Factory, and the Future of the World》,他花了廿多年時間深入廣東、貴州、湖北、安徽、海南、陝西各省,長期追蹤報道農民工情況,揭出了中共所謂全球第二大經濟體,沿海省分驚人經濟成就,背後其實靠的是戶口制度對農民工的剝奪、城鄉發展的落差,指出中央計劃經濟的僵化以及官員貪腐的遺害,造成中國內陸嚴重的社會不公與發展不足,埋下了中國國家資本主義危機的種子。這書是李克強公開六億低收入者的最佳注腳。

犧牲農民福利 難撐社會內循環

農民工撐起了中國世界工廠,他們的犧牲成就了中國奇蹟,但也成了貧窮問題的根源,在共產黨嚴苛的戶口制度下,他們戶口不在城市,無法得到應有的公共服務,如城市戶口所享用的醫療、福利、他們的子女無法就讀當地公共學校,今天全中國有人數高達6,100萬的「留守兒童」,佔青少年人口五分一之高。結果孩子被迫做選擇,一是與父母分離、回到家鄉就學;或是待在父母身邊,但是不能念書,只能打散工賺錢,重蹈他們父母淪落底層的宿命。這些家庭成為城市低端人口,也就是中國目前六億低收入階層。

一個聲稱全世界第二大經濟體,存在着大量貧窮、低教育、低技術的農村人口,在武肺之後,這低端社會可以撐起內循環嗎?可以創造內需市場嗎?這些農民工的收入已長期呈下滑趨勢,去年下降了9.2%,而相比整體城市居民收入才下降0.2%。當前中國貧富懸殊情況,比6億低收入人口更令人震驚。武肺之後,貧富差距更進一步惡化,在2020年,最有錢的20%的中國人平均的可支配薪資是8萬人民幣(1.2萬美元),是最窮的五分之一人口的10.2倍。這數字高過美國的8.4倍。未來隨着人口老化、自動化人工智能應用、全球供應鏈去中國化,外銷為主的沿海工廠倒閉,農民工收入會再進一步下跌,相對貧窮階層不斷增加,中共一直沿用「壓制與回應」手段行將失效,過去是一手改善生活,一手嚴密控制,大棒子與蘿蔔並行,最後只剩下大棒子。

社會信用制度,是監視城市內的農民工,作者指出包括安徽、陝西、貴州等省分在內,地方政府已經開始用先端科技來追蹤農民工的行動,將他們強制納入聲臉辨識系統,取印指紋,採血驗明DNA序列。農村貧困戶的大數據,既用於精準扶貧,也用於精準監控。

疫症及戰狼外交,將會加深這個低端中國的危機!

撰文:劉細良

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!