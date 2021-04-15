菲臘親王於月初離世，終年99歲，全球紛紛致哀。一直陪在身邊73年的丈夫離自己而去，很多人都擔心高齡的英女皇伊利沙伯二世會受不了喪夫之痛。有英國皇室內部的親信有見及此，向英女皇贈送了兩隻哥基，希望女皇陛下可以寄情照顧小狗，暫時抽離一下這個殘酷的現實世界。

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2021年對於英女皇來說絕對是難捱的一年，先是皇孫哈里王子及梅根引起有關英國皇室涉嫌種族岐視的醜聞，更甚的是自己丈夫的離去，對於一個95歲高齡的老人家說確實有點難以承受。早在年初，有皇室親信已經物色了適合讓女皇領養的哥基小狗。至於為甚麼一定是哥基呢？原來是因為英女王一直都是哥基愛好者，曾先後飼養了超過30隻哥基。原本在女皇的其中一隻混種哥基Vulcan於2020死後，女皇曾公開聲明不再領養新的竉物，只留下一隻名為Candy的狗狗作陪伴。然而這次女皇在經歷喪夫之痛後，空虛的心靈急需新的東西來填補，所以特別破例讓皇室添加了兩位毛茸茸的新成員。

這兩位皇室新寵的名字是「Fergus」和「Muick」，分別是以女皇一位在一戰時戰死的叔叔Fergus Bowes-Lyon和女皇在蘇格蘭莊園的所在地Loch Muick來命名。一名皇室內部人士指女皇對這兩位新成員的加入感到欣慰，亦令這位自1944年便開始飼養第一隻小狗的「資深狗主」重拾生活的意義。

英女皇對狗的喜愛眾所周知，自18歲時養了人生第一隻哥基後，自始就與牠們形影不離，連外訪都時常帶着愛犬同行。多年來哥基在她的生活中扮演了重要角色，相信新來的兩位將會是女皇在喪夫期間的重要精神寄託。著名皇室傳記記者Penny Junor亦對此表示認同，他指出：「多年以來，女皇的哥基比任何其他人類都更能親近她，我相信Fergus和Muick能夠成功帶女皇走過這段艱難的時期。」

資料來源：the sun

撰文：黃雅純

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