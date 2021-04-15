蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

日本櫻花2021｜跟花王櫻守遊大阪造幣局賞櫻學種花 晚上10:30果籽YouTube籽想旅行團獨家直送關西櫻花滿開實景

1小時前

香港人不能遊日，就連日本人都被禁止了賞櫻活動。但不用怕！今次《籽想旅行團》會帶大家去到有130年歷史的大阪造幣局。這個日本財務省旗下的硬幣製造所，最出名的不止是硬幣，還有櫻花！由明治16年開始，造幣局每年都會依據開花預想日程，開放舊淀川沿岸長560公尺的「賞櫻通道」一星期，供民眾賞櫻。全國櫻花多達600多個品種，走一趟「賞櫻通道」，就可以觀賞到五分一以上，有些還是罕有品種，所以每年都吸引約60萬人到訪。

相關新聞：台灣汽車旅館｜試住台中汽車旅館3千呎房 巨型酒池浴林一個水龍頭過10萬？ 金剛馬戲團房試玩情趣旋轉木馬

這個賞櫻團絶不簡單，除了獨家零遊客，還邀請到在造幣局工作了39年的廣報官福井先生，當我們的專業櫻花嚮導介紹特別品種，並帶我們走入造幣局培育櫻花的禁地。更有被日本傳媒奉為櫻花守護者「櫻守」的賞櫻通道功臣渡邊先生，為我們深入拆解櫻花的栽培同管理。

4月16日星期五晚上10時半，果籽YouTube《籽想旅行團》日本櫻花導賞，同你一起去大阪睇櫻花！

相關新聞：日本環球影城｜直擊USJ「超級任天堂世界」開幕 玩實體Mario Kart AR射龜殼和真人版頂磚儲金幣

《籽想旅行團》日本櫻花導賞

日期：2021年4月16日（星期五）

時間：晚上10時半

直播平台：果燃台及果籽YouTube

記者：鄭汝翹

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

大阪櫻花日本大阪造幣局賞櫻通道
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner