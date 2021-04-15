香港人不能遊日，就連日本人都被禁止了賞櫻活動。但不用怕！今次《籽想旅行團》會帶大家去到有130年歷史的大阪造幣局。這個日本財務省旗下的硬幣製造所，最出名的不止是硬幣，還有櫻花！由明治16年開始，造幣局每年都會依據開花預想日程，開放舊淀川沿岸長560公尺的「賞櫻通道」一星期，供民眾賞櫻。全國櫻花多達600多個品種，走一趟「賞櫻通道」，就可以觀賞到五分一以上，有些還是罕有品種，所以每年都吸引約60萬人到訪。

這個賞櫻團絶不簡單，除了獨家零遊客，還邀請到在造幣局工作了39年的廣報官福井先生，當我們的專業櫻花嚮導介紹特別品種，並帶我們走入造幣局培育櫻花的禁地。更有被日本傳媒奉為櫻花守護者「櫻守」的賞櫻通道功臣渡邊先生，為我們深入拆解櫻花的栽培同管理。

4月16日星期五晚上10時半，果籽YouTube《籽想旅行團》日本櫻花導賞，同你一起去大阪睇櫻花！

《籽想旅行團》日本櫻花導賞

日期：2021年4月16日（星期五）

時間：晚上10時半

直播平台：果燃台及果籽YouTube

記者：鄭汝翹

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！