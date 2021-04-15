相信大家都經歷過行動不便的時候，那時候真想快點康復可以重新跑跑跳跳。半年前日本廣島一頭馴鹿因交通意外竟致四肢全斷，險些送命，幸得有心人沒有放棄，半年後的牠靠着車輪的幫助，終於可以再次行走。

事件發生於去年十月的一個晚上，一頭野外小鹿不幸被車輪撞倒，引致四肢骨折，前肢只是輕微骨折，但後肢卻十分嚴重，骨頭完全外露，即使艱難治療一個月後，仍然沒有太大起色，所以不得不截去右後腿。一般而言，沒有活動能力的野鹿多會被安排安樂死，但照顧機構卻發小鹿求生意志非常強烈，因此盡力為牠療傷，經過4個月的治療，小鹿的前腳已經能自由移動。

但沒有後肢，即使前肢康復也是徒勞，所以照顧機構將原先給毛孩使用的輪椅改裝成適合野鹿使用的版本，裝上車輪後的野鹿，只見牠步履蹣跚地走着，雖然辛苦，但終於可以再次感受到自由的可貴，十分難得。

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資料來源：NPO犬猫みなしご救援隊

撰文：Kaming Lee

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