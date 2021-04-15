今年初，逾七十年歷史的老牌日本書店智源書局結業，以為傳統書店會買少見少，但原來仍有不少有心人苦心經營，有經營了十多年的雜誌店由商場轉戰地舖，也有網店轉型實體漫畫店。記者小時候最愛看日本漫畫，長大後工作又會參考日本雜誌，可以說喝日本書的奶水長大，今日就介紹仍在香港生存的日系書店。

跟專欄作家月巴氏來到位於深水埗基隆街的「日本書蟲」。這間日本雜誌店在信和開店約10年，今年才搬到深水埗地舖。日本書蟲的店主阿心喜歡與顧客交流，月巴氏與她在開業初期已經認識，「這裏主要賣雜誌。講真，日本雜誌對香港人來說，需求未必很大，開舖是因為店主真的太喜歡，她對日本雜誌有熱誠才會這樣做。」

月巴氏覺得買日本書難度比中文書大，與店主的交流十分重要，「買日本書最大的難題是它包着，雖然我略懂日文，但好多時都係靠封面估內容。這裏較好，一兩本的話，店主會讓你打開來看。有時和阿心傾偈，又或者看她怎樣擺放雜誌，也會對新書內容有所認識。」

轉戰深水埗 「堅持總會有你的位置」

阿心賣書但沒有書卷味，說話不會咬文嚼字，怕出鏡，但不一會就和記者和攝影師打成一片，說到高興還夾幾句粗口，性格直率，經營書店對她來說也是一件自然單純的事。「我成日同客人講，歡樂天地擲彩虹係靠運氣，問題係有啲人一定要擲中獎先走，有時我哋擲10個唔中就走。我覺得做乜都好，喺邊個位堅持，嗰度一定有你嘅位置，周圍走就可能乜都冇。」開業初期，她甚麼都不懂，向書商訂書要有一定的數量，她就想到拖篋去髮型屋，推銷多出的日本髮型書，又真的竟然有不少髮型屋幫襯，書店現時只有她一個人經營，至今她仍堅持親自送書給髮型屋。

2004年做書店職員入行，2011年在尖沙嘴之後到信和開店。她說愛書，但睇書好揀擇，未必會看太多，日本雜誌的種類又多到離奇，近年多肉植物雜誌也十分受歡迎，室內設計書亦長期受追捧。有時客人問她有沒有某本書，沒有的話又會心思思想訂，可謂訂書成癮。她說，只要堅持，一定會「有」，那她這十多年「有」甚麼？她就：「可以自己決定訂甚麼書，然後介紹給別人。」在信和客源變化較小，動漫類書籍比較吃香，深水埗地舖能夠更自由地入書。「我都鍾意高達、超人，但信和就只能賣呢類書，身邊朋友叫我開地舖，這裏的確多點人買生活文化的書。」

除了月巴氏，當日下午採訪有不少熟客買書吹水，有熟客表示搬舖時有幫手擺書裝層架，用了多年的書店logo也是由客人設計。大眾對服務業的要求可能只是「個客要乜就畀佢」，但日本書蟲是在店主和顧客互相推介、互相幫忙下運作，這些人際間的交流是網上書店難以取代的。

下一站來到觀塘工業區新開的漫畫店「紙本分格」，紙本分格原是Karman和ET兩位平面設計師在2015年創立的漫畫網站，有介紹漫畫的文章，也出售書籍。由網店轉戰實體店，因為實體漫畫書需要實體店。

我們邊聊邊揭開台灣短篇漫畫集《夜長夢多》，除了封套和紙張的質感，漫畫上銀色反光的物料是網上版漫畫不能複製的。浮誇點說，拿上手近距離「聞書」所看到的畫工氣勢，跟「聞mon」是兩回事。

為了想讓讀者看到、摸到實體漫畫，紙本分格的格局也有特別的安排。基本上所有書都拆開一本供人試閱，更有店主親筆寫的推介文。除了買得到的書，還有一些不賣的私人珍藏給到場人士在店內借閱，當Karman打開那本《JOJOVELLER》紀念畫集時，真的佩服他們不怕畫集被揭爛的氣量。

與利志達合作 《同門之聲》玩設計

或許跟從事設計工作有關，書本擺位有不少心思，例如他們會將較受大眾歡迎的《排球》和《男兒當入樽》畫集之間，放一些比較少人認識的插畫集。ET很喜歡台灣的漫畫出版商，就將一整排台灣漫畫放在一起，上下層夾着日本漫畫，博客人留意。有時也會和讀者互相影響，例如運動漫畫《排球》，當初Karman聽到網友推介，說它是這個年代的《入樽》，Karman才開始細續。

店不算大，但堅持用一邊牆作展區擺設。這期找來漫畫大師利志達合作推出超短篇漫畫《同門之聲》，但店主們不讓我們打開《同門之聲》的封套，原來漫畫暗藏驚喜：首頁上面有幾個窿，看上去是子彈射爆玻璃嘅效果，翻去第二頁後，就變成煙花，「達哥跟我們合作時，連圖也未畫，問我們是否做到，才決定這次合作。這是實體漫畫才有的小驚喜，希望讀者親手拆開包裝感受。」他們希望日後還能和其他香港漫畫師合作，推介香港漫畫。

他們也說現在Amazon甚麼都買到，實體店好處是賣的、擺的都是兩人喜歡的漫畫，開店也是見步行步，「我們沒有經驗，網站初期只是介紹漫畫，後來有很多人訂書才發展成網店，有了網店又有讀者朋友表示想有實體店，目前還有做平面設計工作，但如果日後漫畫店成為主要收入來源也不錯。」

記者：司徒港燊

攝影：鄭皓然、許先煜、鄭明川

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