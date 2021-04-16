疫情持續影響全球航空及旅遊業，阿聯酋航空為了實現對旅客「飛悅卓越」的承諾，宣佈多項措施，為旅客提供靈活調整旅行計畫的機會。凡持有2020年9月30日前開立、2021年12月31日前出發機票的旅客，可在36個月內隨時更改機票日期，適用於任何飛往同一目的地或同一地區的航班，比原先規定放寬12個月。

官網購買 有效期限自動延長

此外，持有2020年10月1日後開立、2021年12月31日前出發機票的旅客，亦可在預訂機票當天起計的36個月內更改使用，以同一訂票艙位飛往同一目的地或同一地區。阿聯酋航空不會對機票更改酌收費用，針對尚未使用的機票和旅行優惠券，旅客若向阿聯酋航空申請退款，亦不須負擔罰款。透過阿聯酋航空網站或服務中心購買的機票，有效期限也將自動延長；若經由旅行社訂購機票，旅客須於預定出發日前聯繫旅行社進行更改。

Skywards會員資格延至2022年

另外，阿聯酋航空為所有旅客提供全球的多風險旅遊保險，在另行通知前，阿聯酋將服務效期自2021年3月31日起無限期延長，便於旅客安排航空旅遊。同時，亦為Skywards白金卡、金卡與銀卡會員延長同級會員資格至2022年。在此期間，會員可繼續享有會員獨享服務，包括機場貴賓休息室、優先登機、專屬機場報到櫃枱與機艙選位服務。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰

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