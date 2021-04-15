沙頭角，一個離我們很遠的名字，可能很多人也只知道是禁區，所以從未踏足這個神秘的地方。這次我們嘗試走進沙頭角墟，了解這裏的居民是如何生活。

沙頭角5層高公屋 擁無敵海景

沙頭角位於香港北部，連接內地鹽田區。在1951年時被港英政府列入禁區，但在2012年政府決定開放部份禁區範圍。故現在只有沙頭角墟一帶仍屬禁區範圍。如果想出入禁區範圍的話，須要由禁區內居民擔保申請禁區紙。現時沙頭角有約3,000人，當中大部份人也是居住於全港唯一一條座落於禁區的公共屋邨——沙頭角邨。

80年代末時，政府決定拆卸鹽寮下棚屋區。同時交由房協興建全港第二個「郊區公共房屋」的項目。當時興建了4期，51座的公屋，以安置過千名居民。直到2017年，第五期迎海樓亦落成入伙，沙頭角邨更被稱為全港最靚公屋。以迎海樓為例，它除了有較新的大堂外，一樓更有公眾休憩地方和遊樂健身設施，甚至連走廊位置也比普通公屋來得亮麗。如果在高層的公共空間更多可以直望海景﹗而首4期的設計跟迎海樓也有點分別，它們並沒有地下大堂。居民可以直接上樓梯回家。

「低層（面積）會較大，約是5人以上的單位，而且他們可以直接在屋外晾衣，就不用像我們要使用露台位置，屋內的空間又會再大一點。」在沙頭角居住逾20年的Chloe指，這些約5至6層高的公屋，住得越高空間便越少。而她的家約有400平方呎，一房一廳。與一般公屋相比，這裏的廚房有一間小儲物室。而洗手間空間亦比舊式公屋大，不是濕廁。不過當中最特別的一定是露台，「朋友（來到後）會很驚訝，為甚麼這裏的公屋這麼矮，只有五層。其次是這個露台為甚麼可以這麼窄。」Chloe嘗試用腳掌量度露台大小，發現只有約3個腳掌位。她笑說這個露台只可以用來晾衣，沒有其他用途。

時間就是金錢 寧住市區棄絕世公屋

由於座向關係，Chloe這個單位只能望到樓景。不過這裏的租金，每月只需約$2,000，較一般低密度住宅的租金便宜很多。值得留意的是，並不是每個人也可以申請。只有符合房協甲類出租屋邨資格，同時持有效禁區紙，才可以申請。現時Chloe有時會到男朋友在市區的家居住。兩者相比，她覺得自己更適合在市區居住。「對我這個年紀的人來說，時間就是金錢。我會覺得自己需要的是方便。」她指其實沙頭角很「好住」，因為比不少離島更寧靜。但以餐廳為例，區內只有約5間餐廳，當中大部份於五六點便會關門，在市區簡單想吃消夜，在沙頭角也會變得很難。另外因為只有一條沙頭角公路讓人往返沙頭角和粉嶺，如果該條公路有甚麼意外，居民便無法去到市區。而且區內只有一條巴士和小巴路線，接載居民往返沙頭角和上水，所以她經常會因為交通問題而遲到。

然而交通不便只是其中一個居民要面對的問題。Chloe指區內只有一間中國銀行，假如像她一樣，沒有這間銀行的戶口時，就要在外面預先提款才回來。除此之外，現時這裏並沒有便利店，只有數間士多，「我小學一二年級時，有區內唯一一間便利店。但印像中營業了一年左右便倒閉。它的大小跟一般在地鐵站的便利店差不多，也是較小的。」

雖然只有一間銀行，但區內仍有社區會堂、學校、超級市場等民生商舖。而且有一間可能是全港最小的圖書館。「它的大小就約是我家中廳和廚房、洗手間相加的大小。由於它的藏書量不多，基本上已讀過所有藏書。」現時沙頭角總給人一種冷清的感覺，街市甚至幾乎沒有檔口營業，只有兩三檔攤檔仍會長期營業，就連當區居民也不會在那裏買菜。可是沙頭角墟曾經旺極一時。其中最多人認識的新樓街就是人流最多的地方。這裏除了是現存香港保存得最好的唐樓群外，更是這裏的商業中心，因為這裏有不同的雜貨店、米店等。「爸爸的年代曾經興旺過一段時間，但由我出世到現在也是較凋零。」

禁區中的禁區 非居民難進中英街

自1951年沙頭角被列入禁區後，中港居民便無法再自由進出兩地邊境，沙頭角墟也變得不再熱鬧。而兩地之間的中英街成為邊界，香港和內地各有一半管轄權，成為了禁區中的禁區。即使你有居民擔保的禁區紙，也無法進入中英街區域。現時基本只有沙頭角居民可以進出中英街，或經中英街回內地。因此對沙頭角居民來說，內地只是一個可以步行的距離，「中英街的環境是有很多金舖、錶舖、莎莎和好像有賣肉乾的味珍香。」Chloe表示對部份內地人來說，到中英街購物彷彿去了香港購物般。但自疫情爆發後，往返沙頭角和中英街的居民，就如往返中港兩地，須要進行14天隔離檢疫，所以現時只能站在碼頭遙望一街之隔的內地。

如果嘗試走出碼頭看對岸的話，就會發現這裏較一般市區碼頭要長。由於沙頭角水域較淺水，潮退時沿岸一帶會出現泥灘。故要將碼頭興建較遠的地方，船隻才可以停泊。但淺水亦為沙頭角居民帶來另一種消遣活動，就是摸蜆。「有時候有些姨姨看到，潮退出現泥灘，就會下去摸蜆，摸到的蜆更會煮來吃。」Chloe笑說自己也曾下去摸蜆。對外人來說，或者沙頭角帶着一份神秘感，不過對一直在這裏的長大的人來說，卻有着一份不同的親切感，「大家也互相認識 ，同長大時，我想相比在市區區住的人來說，這種關係會較親密。」

記者：麥景朗

編輯：鄒仲安

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