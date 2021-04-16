很多香港人都受頭痛問題因擾，香港註冊中醫及註冊物理治療師陳國正提醒，一些不為意的生活習慣或小動作，如用神過度，經常皺眉頭等，都會導致頭痛及眼睛疲勞，建議每日花幾分鐘自己按壓穴位，有助紓緩頭痛及眼睛疲勞。

用神過度肌肉緊張致頭痛

陳國正醫師指頭痛有很多成因，在西醫角度，頭痛是疾病的症狀，而在中醫角度則稱為頭風，可以由吹風引起，也有可能是肌肉不懂放鬆，「頭部有5層肌肉，如果經常處於一個緊張壓力的狀態，血循環不好，就有機會有持續性頭痛。」而眼睛疲勞則是因長期看東西用神過度，在中醫角度也有可能是因為肝的經絡不好，而穴位按摩能疏通經絡，增強氣血，從而達到紓緩痛症的效果。

四大頭痛穴位

陳國正醫師續稱，按壓4個穴位有助紓緩頭痛，包括：風池穴、百會穴、太陽穴及三間穴。「頭痛很多時是吹風引起的，風池穴是一個驅風功效很強的的穴位，只要沿耳後完骨掃下去的凹位就是風池穴，有痠痛感就打圈，可以兩邊也按大概一至三分鐘。第二個穴位百會穴，在頭頂位置，兩隻手順着耳朵向上掃，接觸的一點就是百會穴，找到後用一隻手指按壓半分鐘，也可以放鬆手指敲打頭部大概半分鐘至一分鐘。第三個穴位太陽穴在眼眉外側盡頭與外眼角連線的中間點，再向後一個拇指位，同樣打圈按壓半分鐘至一分鐘。最後一個穴位是三間穴，在第二掌骨即食指關節後的凹位，同樣打圈按壓半分鐘至一分鐘。 」

三個動作紓緩頭痛

除了按壓以上4個穴位外，陳國正醫師也建議做一些有效紓緩頭痛的動作。第一個動作是按印堂穴，「印堂穴在兩個眉頭中間一點，可以由下而上掃，大概做一分鐘就可以。」第二個動作是毛巾操，可以用一條毛巾圍着頭部，先拉緊後放鬆。第三個動作是同時刺激肩井穴及湧泉穴，「可以用雙手月按壓兩邊肩井穴，雙腳則可踏波子刺激湧泉穴，做半分鐘至一分鐘，就能打通全身包括頭部的經絡。」

四個穴位紓緩眼睛疲勞

除了頭痛，都市人長期使用電話及電腦，眼睛幾乎沒有休息時間，陳國正醫師介紹4個有效紓緩眼睛疲勞的穴位，當中風池穴和太陽穴能同時紓緩頭痛，「第三個是後溪穴，當握緊拳頭時，會看見手掌有條橫紋，橫紋盡頭的一點就是後溪穴，打圓圈按壓半分鐘至一分鐘，一日可做一至兩次。」第四個是陽池穴，「當拗起手腕時，手腕位置，無名指根部外側會發覺有一凹位，那個就是陽池穴，可兩隻手也做，做一至三分鐘，一日做一至兩次就可以。」

護眼操訓練眼部肌肉

陳國正醫師指護眼操的機理是用思想刺激眼部肌肉做不同方向的動作，訓練眼部肌肉。「首先用食指按壓太陽穴，打圈按壓大概半分鐘至一分鐘；接着用掌心蓋着眼球，順時針轉動做36下，眼球亦跟隨掌心轉36下，反方向也做36下；接着第三部份同樣是用掌心蓋着眼球，幻想眼球被手掌吸出來，再被壓入去，同樣做36下，最後是一個俗稱『收功』的動作，用食指指尖壓着眼球維持30秒，整個護眼操就完成，每日做一次就可以。」

有持續頭痛人士避免吃生冷食物

陳國正醫師補充，假如有頭痛問題應多放鬆頭部肌肉，緊記不要吹風，也要避免吃生冷及寒涼食物，「中醫有句說話叫寒性收引，指遇冷就會縮小，包括血管，所以寒氣太重，頭痛會持續。」他建議最佳的作息時間是晚上九9時至11睡覺，早上5時至7時起床，最有效紓緩眼睛疲勞。

陳國正醫師最後提醒，按摩穴位時只要有痠（酸麻脹）的感覺就可以，毋須太大力；另外也要留意指甲長度，如太長會容易受傷。而上述提到的穴位都很安全，即使按錯亦只會影響療效，不會有任何副作用。但要注意以上方法只是針對一般肌肉疼痛，若果牽涉嚴重病理，應請教醫生。

記者：馮思穎

攝影：林正言、鄭明川

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！