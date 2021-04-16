搭車經過高高聳立的谷川大橋，有種騰雲駕霧之感，旋即山路蜿蜒於青山之間，隨着越來越深入原鄉部落，山林景致越加迷人，路旁的原住民雕刻等裝飾也格外繽紛。幾乎每天從屏東市內出發的郵輪式公車神山線，一路前進神山、霧台、禮納里等部落，能愜意感受原鄉采風、品味在地美食，是極具人文氣息的一日小旅行。

周二至日出發 5人以上預約成行

屏東縣的霧台、瑪家等原鄉群山環抱、有別具特色的部落風情，但對搭車旅行的背包客而言，如何掌握客運往來的接駁班次卻頗費思量。去年經交通部觀光局、屏東縣政府等單位規劃，將屬於一般公車路線的「台灣好行－屏北線」轉型為「台灣好行－神山線」，除周一停駛以外，二到日都是5人以上預約就成行，提供探訪原鄉的不同方式。

何謂郵輪式公車？亦即如同郵輪一般，每靠一站，即讓遊客下車觀光，結束當地行程後，再前往下一站。乍聽之下，有點像是一般遊覽車旅遊，但其實前往霧台鄉需入山證，超過22人座的車輛無法進入，而自駕前往對外地旅客也有些舟車勞頓，因而成行率極高、幾乎天天能出發的郵輪式公車神山線，的確是挺便捷的選擇。

屏東轉運站出發 每站設部落導覽人員

神山線每天上午從屏東轉運站出發後，沿途停靠谷川大橋、神山部落、霧台部落與禮納里部落等4站，並於傍晚歸返屏東轉運站。首站來到霧台谷川大橋，也是霧台唯一的聯外橋樑。這座橋的前身在2009年莫拉克風災時遭沖毀，一度使霧台形同孤島，2013年建成谷川大橋後，是全台從橋墩到橋面之間落差最大的一座橋，高達99米。郵輪巴士會在谷川大橋遊憩區停留約半小時，除可從俯瞰橋樑等角度感受其氣派非凡之外，也令人思索當年面對天災之艱辛不易。

神山線除車上有導遊外，每站均有部落導覽人員，比如來到神山部落後，舉凡百合花、百步蛇等意象在魯凱族中的意涵，或是部落內的月亮圖案與月神傳說的連結，均能透過在地解說，而有更深入的了解。

神山部落 耶穌聖心堂賞人形座椅雕塑

神山部落的地標之一耶穌聖心堂，平時雖不對外開放，但隔窗探看，依然足令訪客讚嘆教堂內的藝術氣息。這座歷史超過半世紀的教堂，座椅竟是由族人雕成人形模樣，且一律面朝向太陽昇起方向，有象徵希望之意，令人印象深刻。

霧台部落 嚐原住民美食嘆在地咖啡

然後車行來到霧台部落，午餐已包含在行程套票內，此行安排於光華的店，有配合神山線製作的獵人套餐，含山豬肉、吉拿富等原住民美食，甚至還有小米甜甜圈、桑葚愛玉等飯後甜點，具特色又飽足。

從光華的店過個馬路便來到魯凱文化廣場，此地除是舉辦節慶之場所，目前廣場邊有幾攤咖啡，不僅沖泡的均是在地所產咖啡豆，且分別在各種評鑑中獲獎，獨特風味值得一試。

文化廣場也是岩板巷藝術街的起點，沿着這條石板鋪設、沿途均有陶壺裝飾的山徑，恰可繞行部落一圈，一路上不僅充滿藝術氣息，有壁面彩繪、浮雕等各式各樣的原鄉創作可欣賞，還能經過基督長老教會等充滿特色的建築。路旁有不少小店，有的賣愛玉等特產，有製作手工藝品，沿途景象繽紛又深具人文意趣，走在石板路上，呼吸清新空氣，也感十分愜意。

禮納里部落 嚐紅藜下午茶DIY原住民工藝

離開霧台部落後，來到禮納里部落，這裏其實是在莫拉克颱風後，受災的瑪家鄉瑪家村、霧台鄉好茶村、三地門鄉大社村居民遷居至此所形成的永久屋聚落，因而同時有排灣族與魯凱族文化特色。可以在部落遊客中心周邊，欣賞壁畫、雕刻等藝術創作，或是參訪展售許多原鄉特產的紅藜故事館。

目前神山線平日套票會安排在禮納里享用融入小米、紅藜等食材的下午茶，周末則是玩原住民工藝DIY。一天內既能遊訪多座部落，又能暢享特色美食，歸返屏東轉運站時，已是滿載而歸的原鄉小旅行。

旅遊資訊：

交通：可搭乘台鐵下屏東火車站後，於屏東轉運站搭乘台灣好行神山線

台灣好行神山線

日期及時間：星期二到日早上9時20分從屏東轉運站出發，回程結束約下午5時40分；

價錢：星期二到五包括下午茶套票，試營運期間全票1,199台幣（約329港元）；星期六、日包括原民工藝DIY，全票1,299台幣（約356港元），均需於出發前5日預約，滿5人出發

網址：www.fun2tw.com/TravelSchdule/newindex

光華的店

地址：屏東縣霧台鄉台24線上，魯凱文化廣場下方

禮納里部落

地址：屏東縣瑪家鄉和平路一段65號

網址：rinari.pgo.tw

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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