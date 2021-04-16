「你不覺得它很美嗎？」劉浩輝（Jive）是80後霓虹燈製作師，說起霓虹燈時總會不自覺微笑，又會看着霓虹燈喃喃自語，「我真的會坐定定看着霓虹燈，因為看上去真的很舒服，顏色很美，它的光不刺眼、很飽和，而且因為是氣體，玻璃管內會看到它流動，很治癒。」

Jive以往是月入$30,000的動畫設計師，因為一直鍾情藝術創作，在2016年愛上霓虹燈，先在外國買書研究，2019年到台灣拜師學藝。2020年末，他正籌備工作室時，公司因疫症裁員，推了他一把，成為全職霓虹燈師傅。

「有一位攝影師叫Keith MacGregor，他有一張照片拍了整條彌敦道，很多招牌很多霓虹燈，世上沒有一個地方像這樣，對我來說太有代表性、太令人驚嘆，加上我在九龍長大，我覺得這個環境孕育了我。」屋宇署2013年實施「違例招牌檢核計劃」，霓虹燈陸續清拆，「現在看看街道，已經寥寥可數，霓虹燈出來的顏色很美很璀璨，現在我們在旺角走一兩個街口，可能才會發現一、兩個霓虹燈招牌，很辛苦才找得到。」

赴台拜師學藝 家人親身支持

霓虹燈步入夕陽，Jive卻偏偏想追着那餘光，想鑽研這門工藝。曾打算先報體驗班再拜師，卻往往很快爆滿，聯絡過香港師傅沒回音，他就開始找外國學習的資訊，務求一定要學到，「香港好像沒有太規律的教學，我想認真、長期地學習，就看看香港以外有沒有課程，找過歐洲、美國、澳洲等。」機緣巧合下，他發現台灣霓虹藝術家黃順樂開班，於是馬上聯絡，並出發到台灣上課。他先在網上買下一堆教學書熟讀，儲下很多問題去問師傅，「背景資料、理論，甚至歷史也會看，看了很多次，已經很殘舊。其實我本來不看書，不太喜歡，看小說也會睡着。看這些卻不同，我可以很投入，會把書一直放在背包中，有空就拿來看。」

出發拜師學藝時，Jive仍是全職設計師，請了10天大假飛到台灣全心投入學習：「每天也有日程，7時半起床、8時半開始上課，12時半吃飯，2時繼續做，6時完結，連續五、六天都密集學習，回港後再自己練習半年，又再回台灣。」去過兩次台灣，武肺就開始了，未能再親身到台灣，惟有把自己練習和製作的過程拍下，跟師傅在網上聯繫。「工藝是熟能生巧，回港後練習比較重要，可能一個小細節要在一星期內不停練，同一個動作至少做100次才會做得較好，然後再問師傅意見。」開始時Jive真的甚麼都不懂，幸好身邊人支持，一起幫忙，「他們沒有擔心，反而很幫助我，例如爸爸做工程，識好鬼多嘢，對於電、器材的設置，這些比較技術性的問題很熟悉，常常會來幫忙。相處時間多了，關係變好，這一點我很開心。」

製作霓虹燈本身門檻頗高，除了是難以學習的手藝，材料亦難找，工具大件十分需要空間，Jive不單止要「燒錢」在外國添置器材，又要租用工作室製作，至今用上接近20萬。Jive的工作室的拍檔阿驊，認為瘋狂已不足以形容，「在疫症沒飯開期間，他竟然出來追自己的夢？可能大家經歷相近吧，我也是從甚麼也沒有，到開到自己的工程公司。他卻是從不認識霓虹燈，到找方法學習，再深入了解這件事，我內心尊敬和佩服他。我看過他用三星期只是做一個動作，他比任何人都執着，作為朋友，支持他就好。」

「無限三分鐘熱度」 兩年完成合格作品

Jive練習了足足兩年，才覺得自己做到一個合格的作品，「因為作品如果有瑕疵，有機會令燈的壽命不長，我不可以讓這件事發生，所以要很準確，要更多的練習、練習、練習。」現在Jive主要接客製生意，一般從設計、選購材料到製作成品都是一手包辦，暫時仍要兼職做設計工作維持收入。他希望未來可以舉辦工作坊，讓更多人體驗霓虹燈製作，現在約有10位朋友以試驗性質上課。

「我設立這個工作室已經很瘋狂，現在更開始了全職霓虹燈製作，當初真的沒想到這麼遠。」Jive認為自己以往很多時候都三分鐘熱度，沒甚麼目標，讀書沒興趣就半途而廢。直到愛上藝術，不僅自發買書本鑽研，還儲錢讀書，23歲時重返校園，大專畢業後成為設計師，在行業內也有不少機會、收入不俗，直至遇上霓虹燈，他決意要將它變成事業，「每做一件作品，都會遇到一些未發生的事，不斷有技巧和知識可以學習。對霓虹燈，我有無限的三分鐘熱度，我不擔心不能持續。」

「我對香港這個地方有感情，看着燈不停清拆，無力感很重，覺得香港難以保育。這裏已失去很多東西，尤其是近年發生了很多事，令我更想投入一些能量在這個地方，這是我的其中一個動力。」他發現外國霓虹燈行業也有相似的處境，當地師傅就會轉做室內設計，「我也會想多做霓虹燈室內設計和藝術，政府拆，我就做，希望自己可以保留到這門手藝。」

instagram：kowloneon

記者：黃曉婷

攝影：魏子朗、曹偉樂

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