說到吃東西，相信不少奴才都會很頭痛，因為許多毛孩為了吃真的可以不顧一切，打翻飼料、拚命咬着不放等等，如果稍不留神便會導致意外發生。美國一隻金毛尋毛犬便因為貪吃家中的曲奇，誤開煤氣爐而險釀成家居火災。

事件發生在美國田納西州傑克遜市(City of Jackson），一天晚上一名女飼主貪方便隨手將曲奇餅乾放於煤氣爐附近後，便與丈夫回房休息，沒想到睡到半夜家中的消防警報器突然響起，她衝出客廳時發現廚房火爐附近起火燃燒，於是趕緊拿起滅火器將火撲熄。及後翻查閉路電視時發現原來罪魁禍首竟然是家中的毛孩Molly。

Molly在半夜發現火爐旁邊的餅乾後，便想爬上去大快朵頤，沒想到誤碰火爐的開關，將旁邊的鍋鏟整個燒起來，不一會現場便煙霧瀰漫，濃煙密佈令警報器大響，從而喚醒飼主阻止更嚴重的火災發生。

同類型事故其實不是第一次發生，因此各位飼主睡前一定要將食物收好，並確定將火爐關上，避免發生意外。

資料來源：Inside Edition

撰文：Kaming Lee

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