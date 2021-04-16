提及港男，你會想起甚麼形容詞？我們訪問不少香港女仔，都認為性格特質較模糊，但其中一個有特質，不約而同有同一個答案，就是認為港男不太愛打扮，大多是在U記買件衫、穿運動褲，較日本、韓國男仔不會太姿整。繼上星期的日本女人嫁港男後，今集《嫁着過港男》是港韓夫婦。

韓妹嫌港男老公唔打扮 衣服由太太發辦

80後港男Darren和韓妹太太文柱元Juwon年紀相差4年，Darren是banker，4年前在獵頭公司任職的Juwon找他見工，最後份工沒有做到，但就和Juwon慢慢發展為情侶，兩年前更結婚成為夫婦，他們都是對方第一個外籍伴侶。韓妹Juwon是家中獨生女，在梨花女子大學畢業，主修商科及韓國傳統樂器玄鶴琴。嫁過來香港後，除了繼續在獵頭公司工作外，由於上班時間很有彈性，平日會在香港演奏玄鶴琴及教授韓國傳統音樂，同時會教授韓文，平日和港男Darren相處時用英文溝通。要數Darren的缺點，Juwon說：「不太注重外表吧！但這個也不算缺點，只是大家文化不一樣。」Darren說：「以前我就算在冬天，甚麼護膚品都不會塗上，連潤唇膏亦不會塗；現在她會幫我敷面膜，她嫌我大臉，會幫我整細塊面，會幫我修眉。」那麼，以前和韓國男仔拍拖有沒有打理對方儀容？Juwon搖一搖頭笑說：「沒有呢。老公的眼晴比較大雙眼皮也較深，跟韓國男仔有點不一樣。但不知道為甚麼，他在韓國時，韓國人都會用韓文向他問路。」Darren聽罷大笑說：「她覺得很自豪，成功將我整個變了韓國風格。」打開房間的衣櫃，Darren有8成衣服都是由Juwon發辦，若要數她最不喜歡的衣服，便是防水運動外套，「如果老公穿了這種衣服，肩膀看起來會很窄，因為衣服大小剛好。要穿大一點的衣服，肩膀才會看起來比較闊，所以我不太喜歡這種太小的衣服。」Darren說，「衣服已經陸續替換了，這些都是有十多年歷史，所以較有感情，有時打波亦可以穿。」回想起第一次約會，Darren穿的是行山外套，不過Juwon認為給她的第一印象是很誠實可靠。「相比起外貌，我會更注重一個人的內在，其實怎麼穿着也不重要。」

Juwon說，韓國女仔比較喜歡撒嬌，和男友約會時都會很甜蜜。Darren說，她每一日要有時間要抱抱，就會說一句現在是要抱抱的時間。「香港女仔會較獨立，較事業型。我太太感覺會較小女人，每年會叫我去做身體檢查，自己走去繙譯報告問她媽媽，因為她媽媽是護士，之後會在韓國買藥回來。韓國女仔結婚後對於新家庭觀念很重，要照顧老公，所以你這樣不修邊幅，便去買衣服給你，都是很溫暖，會有被照顧感覺。」像Darren以前髮型很短，現在剪髮由太太包辦，留了一個較長的韓式分界髮型。

港男不裙腳 老公全份糧上繳太太

另一個外界經常形容港男的特質，是很黐媽媽，很「裙腳仔」。「我老公不算是，香港男仔都是裙腳嗎？我很好奇。韓國男仔較有責任感，因為覺得自己是一家之主，所以當有事件發生的時候，韓國男仔都會第一時間站出來解決問題。而我聽說過，在香港，女生都會站出來解決問題，這應該是最大的分別。我老公像韓國男仔經常保護我，我又沒有認識其他香港男仔。一開始我覺得香港男仔都跟老公一樣，但之後我覺得他跟部份香港男仔不一樣，可能他的家裏都是姐姐和妹妹，所以比較細心和了解女仔的需要。不過可能我還不會廣東話，所以老公都會幫忙處理生活上的東西。」

平日他們會一齊去買東西，由於Juwon很怕蟑螂，所以一般不會去濕街市，最多便是到超市和韓國食品專門店。「這些都是由她主管，我基本上是聽她意見，我沒有所謂，基本上我們都是一起去買菜。」Darren說。Juwon現在的廣東話能力約有3成左右，Darren說：「在香港，她有很多東西倚賴我。她放棄了韓國那邊人際網絡和事業，嫁過來香港，所以我覺得需要照顧她較多，要付上更多起居飲食等責任。我會照顧她較多，所以現在我的人工扣除開支都是給她，由她去管理。我不是太需要其他東西，不是特別喜歡手錶、汽車等，所有錢放了投資，是我們共同擁有的東西，所以無所謂吧。」在韓國，大多都是由老公支付生活費用。Juwon說：「在香港的開支大多是由老公付的，在韓國好像通常都不會AA制，在香港都是女仔付的嗎？就算是夫婦也會AA制的嗎？」至於家務如何分配，Darren說：「基本上一定是她煮飯，但洗碗我都會去洗，她煮完一餐飯，我不好意思坐低，除非我那天真的是很累。她喜歡感覺是大家一齊去做，陪伴她。」

港人吃飯速度快 最憎打嗝擺碟太大聲

Juwon在婚前更特意在韓國上了烹飪班，「她覺得要管理我的飲食和健康，做太太要煮飯，所以她專誠去上堂，有所謂的貓紙。」他們住在荃灣西500多呎的屋苑，房間配搭很有品味。為了拍攝，Juwon更拿出傳統韓國餐具。「她平日吃飯擺設都擺得較美，她會覺得見到美的東西，會吃得較開胃較開心，這個是她的人生哲學。香港男仔有時要求很簡單，一碗麵甚至用一個煲去吃，她有她的要求，我都有叫她不要太辛苦，她若想做便由得她。」韓國用開金屬扁筷子，較香港的木筷子較重，Darren亦在習慣當中，而Juwon亦在適應文化差異。「她可能有一樣變化。香港人吃飯好快，我覺得是習慣，而她好像吃得較以前快，也經常提醒我不要吃那麼快，因為會胃痛。另一個她不太喜歡的是，香港人吃飯的時候好像都會打嗝，覺得很不禮貌；還有一個，是我們放碗碟很大聲，她經常提醒要放得較輕力。」至於做香港媳婦是否較韓國的不會有太大壓力？她說：「近年來韓國婆媳問題不算很嚴重，奶奶都傾向對媳婦好。起初我奶奶擔心我來到香港適應不到，所以幫了我很多，雖然和老爺奶奶溝通得不是太好，但每次見到他們時，都會好感恩他們對我的照顧。」拍拖時，大部份時間都遠距離戀愛，到結婚時真正相處又是否另一個考驗？Darren說：「婚後我們很少吵架，可能有一兩次。有時她不是太舒服，叫我入廚房做東西，可能很簡單，我答了我在房間，可能只是一句說話，有時她會覺得說英文沒帶感情字眼，就會覺得很直接。這些時候她會自己不開心，試過一兩次會哭，但她會很平靜，不會指住你鬧發脾氣的。」

記者：何嘉茵

攝影：郭于祺、伍慶泉

編輯：鄒仲安

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