當一條脆弱的生命交到你的手上時，你願意為他付出所有嗎？美國有一名獸醫見到一隻病危的小狗到診所向她求助時，二話不說挑起照顧牠的重擔。最後奇蹟出現，狗狗在獸醫的呵護備至下成功康復，活出新生。

故事發生在美國佛羅里達州，Ali Thompson是一名當地獸醫。有一天下午在診所看症時，有人將一隻只有13周大的比特犬Bunny送到Ali工作的動物急症室。小狗送到急症室時全身肌肉麻痹、四肢痙攣，而從眼神、表情得知Bunny正感到劇痛。經驗豐富的Ali一眼就指出狗狗是患上犬隻破傷風，一種經細菌感染，主要攻擊犬隻神經系統的急症，而患上破傷風後的狗隻存活率只有三至五成。由於在病發期間，犬隻會因全身痙攣而無法正常進食或排泄，令照顧者的困難倍增。當時Bunny的情況十分危急，亦感受到極大的痛楚，原主人本來希望為Bunny進行安樂死，令牠免受痛苦。然而，Ali主動提出接手照顧Bunny，將牠帶回家慢慢治理，看看會否有一線生機。得上任主人同意後，Bunny正式加入了Ali的家庭，Ali亦開始了一對一的貼身護理。

在護理過程的首兩個星期，對Bunny與主人Ali來說都是最難捱的階段：Bunny被安置在一間全黑、安靜的房間或用厚毛巾包住雙眼及全身，以減少因受到外來刺激而引發的肌肉痙攣；Ali需定時為Bunny注射抗生素及麻醉藥。病發期間Bunny因全身肌肉麻痹而無法開合顎骨咀嚼食物，Ali須用針筒將營養奶放入Bunny口中慢慢餵食。兩星期後，Bunny的情況開始好轉，痛楚減少了，Ali為牠進行物理治療，讓肌肉重新建立行路的記憶，重新學走路。

經過三個星期的貼身護理後，Bunny的病情一天比一天好。由聽到主人叫牠的名字時會稍稍抬頭、開始搖尾巴，甚至自行走幾步路，Bunny一步步走出病魔的魔掌。幸好Bunny亦充滿鬥志，就算走的每一步路有多困難，腳步有多蹣跚，牠從來沒有放棄，一步一步努力地走。這完全是一個奇蹟。

現在Bunny已經完全康復，與Ali夫婦及其餘三隻狗一起生活，每天跑跑跳跳，精采地生活下去。Bunny的奇蹟故事在Instagram等社交媒體獲得大量關注，Ali亦成立了@Bravelikebunny IG專頁，定期更新Bunny的最新狀況及分享治病時的感人故事。「在這個困難時刻，人們需要好消息，看到這種幸福的結局正正使人們不再關注世界上正在發生的事情。無論情況有多糟糕，Bunny的故事令我們明白希望和決心的重要。」

資料來源：Bravelikebunny@instagram

撰文：黃雅純

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