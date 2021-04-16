一年一度的Art Basel Hong Kong巴塞爾藝術展今年重開！Art Basel屬全球最前列的藝術界大事，原定於每年3月在香港展出，但去年因疫情開始而多次延期，終決定今年5月21日至23日假香港會議展覽中心舉行，繼續展示世界各地出類拔萃的藝術創作。

滙聚各國頂尖藝術家 分3大區域展出

Art Basel在1970年開始由巴塞爾的藝廊創辦人所創立，及後每年在巴塞爾、邁阿密及香港展出。今年香港的Art Basel將有23個國家及城區、共104間頂尖藝廊參與，劃成三大區域展出，分別是藝廊薈萃（Galleries）、亞洲視野（Insights）及藝術探新（Discoveries）。

當中包羅世界名人名作及新晉創作，如韓國第一代實驗藝術家丘林及金順基、年輕藝術家黎清妍、Elizabeth Glaessner等作品。

另設現場遙距展覽 全球同步直播網上導賞

由於疫情關係有不少人及藝廊都未能前來參與，故此大會特設衞星展位及「塞爾藝術展：香港現場」（Art Basel Live：Hong Kong）項目。前者是將56間未能親身出展的藝廊，每間在獨立位置展示小型展覽，並由本地工作人員為參觀人士講解概念。「塞爾藝術展：香港現場」則會與大會同步舉行，以現場直播及導賞方式，安在家中參觀展覽及一系列活動。

入場注意事項：

‧ 須掃描「安心出行」的二維碼或填寫電子登記表格；

‧ 須檢查體溫，一直佩戴口罩；

‧ 有檢疫電子腕帶會被拒入場；

‧ 會實施社交距離措施，或須等候進場；

‧ 所有參觀人士及隨身物品在進出時必須接受檢查；

‧ 背包、手提箱及手推車不能帶入展廳

Art Basel Hong Kong

時間： 2021年5月21日（星期五）：下午4時至晚上9時

2021年5月22日（星期六）：下午2時至晚上8時

2021年5月23日（星期日）：下午2時至晚上6時

地址：香港會議展覽中心

詳細網址：https://www.artbasel.com/hong-kong

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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