財政預算案公佈向18歲或以上合資格人士發$5,000電子消費券，雖然金額、行政費用、發放方式等都備受爭議，但有錢用當然絕對好過冇錢用，無論是消費的市民又或是收錢的商戶，都應該好好做足準備。而政府亦剛剛公佈了協辦這計劃的電子支付工具名單，目標希望在暑假期間開始登記，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說：「名單包括了八達通卡、AlipayHK 、WeChat Pay HK和Tap & Go，我個人覺得選擇也很正常，八達通在香港相當多人使用，另外幾間SVF（Stored Value Facilities）在取得牌照後也相當勤力擴大網絡，我估計這幾間營運商也佔有整個零售市場七至八成覆蓋率，所以選擇也算十分合理。」

在四大支援平台中，八達通擁有最大的客戶群，而據知電子消費券無論是在實體卡，還是電子卡使用方法也大致相同，相信八達通會是最多人選擇收取電子消費券的平台，不過到時的收取方法如何，又是否方便呢？八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒女士Rita解說：「市民到時可以在不同的收集點去收取消費券，例如我們之前也有交通補貼計劃的收款機，亦可通過八達通應用程式，或也其他一些零售點，拍卡收取消費券。」

Tips 1：裝定App查消費是否在消費券計劃

消費券計劃其中一個受關注問題，就是所包括的消費範圍。而Rita就說八達通其中一個好處是可以利用應用程式，即時查閱消費的物品或商戶是否在範圍之中，方便更有效計劃使用消費券。所以如果你已計劃以八達通收取電子消費券，不妨預先下載相關應用程式。

Tips 2：更新八達通至$3,000儲值額

雖然聽起來也頗方便，但不少人仍有疑問，例如八達通最高儲值額只有$1,000，在收取消費券時會否遇上問題，Rita就表示，八達通卡的儲值限額早已提升至$3,000 ：「其實前年年底後新出的八達通卡最高已可儲值$3,000，即使是現有的舊八達通卡客戶亦可以利用應用程式，把最高限額擴大至$3,000。」

Tips 3：按自己消費習慣選擇平台

雖然已經開始支援網上支付，但對應八達通收費的網上商店依然很少，所以大家在選擇支援平台前，必須要先想清楚自己的消費券使用方法。例如一般只在超級市場或其他實體店購物，八達通當然是合理之選，但如多在網上購物，甚至是一些中型餐廳，八達通相對較少支援，選擇其他平台或更適合。

Tips 4：商戶申請全部4個支付平台

市民大眾要好好選擇，而商戶就當然要「大包圍」，以應付全部4個平台的消費券，把握機會做生意。網上商店平台Boutir掌舖創辦人吳家嘉Eric Ng也有一些經驗之談給一些小商戶：「對商戶來說最好的策略就是開通全部4個支付方法，因為當市民要領取消費券前，先要選擇使用那一個工具去領取，每個市民選擇都可能有所不同，如果商戶只有其中一個支付方式，當有使用其他支付方式的市民想消費時，商戶並不支援便不能收款，所以對商戶來說當然最好是全部開通。」他亦表示，雖然八達通對網上收費的支援較少，但亦正在進步，例如他的平台，近日便開通了八達通支付的方法，雙方只需有用戶版和商用版的八達通App即可完成收費。

Tips 5：申請需時盡快做

當然還要留意，幾個支付方式的開戶其實也需要一段時間審核，不是「話開就開」，Eric：「因為不同的付款方法也要經過『Know Your Business』過程，了解商戶做甚麼生意，以及這生意是否符合收取消費券的資格，這都需要一段時間，所以我也鼓勵商戶不要等政府推出消費券才去開通這些支付方法，不如這一刻便着手開通，到消費券一推出時便可即時收款。」

Tips 6：網店都要申請商業登記

Eric還多提醒一點，就是若要收取消費券，商戶就需要有商業登記。但以他所知，很多網店的店主也是以個人身份營運，那就未必能夠收取電子消費券。所以為了能夠成功收款，他也鼓勵這些網店店主及早申請商業登記。

Tips 7：買預討卡突破規限？

網上亦有一個頗多人討論的說法，就是利用消費券購買Apple禮品卡或其他預討卡來延長消費券的使用時間，甚至用來買消費券範圍以外的物品。方法聽起來可行，但到計劃實行時，會否有相應條款規限就不得而知，大家到時還是要好好看清楚。

電子消費券計劃長遠改變消費習慣 對小商戶有幫助

雖然市民大眾對電子消費券有相當多意見，但從討論可見，今次計劃的確有望刺激疫情下的經濟，長遠來說更有望改變大家的消費模式，幫助小商戶營運。Eric說：「以往的確是比較多收取信用卡付款，但信用卡對小商戶來說是差一點的，因為收費相對較貴。另外還有延遲收費的問題，小商戶往往要等6至7日才能收錢，對經常需要現金流的中小企來說當然是有一定問題。相對來說，電子錢包便好得多，因為都是即時收款，顧客收款後加上FPS轉數便可即時收錢，方便得多。」而Rita亦表示八達通也會因應今次計劃，向商戶推出優惠：「我們對零售業服務費一般是1.5% ，但現在用商戶版八達通應用程式是免收費用的；而在消費券計劃中，我們亦計劃把這優惠延續，希望能幫助小商戶做多些生意，和讓大家更容易接受電子支付。」

方保僑對計劃看法亦積極正面：「其實電子消費券計劃希望促進經濟，更希望能有一個倍數效應，即是說如果有$1,000消費券，便希望市民能消費高於$1,000，整體下便不是只消費360億而是高於360億。」而Eric就看得更遠：「我希望今次計劃能鼓勵更多市民更習慣使用電子消費，利用一些不同的付款方法進行線上或線下的付款，當大家形成了這個習慣後，我相信在香港市場的線上銷售會有很大增長，能帶給小商戶和中小企更大的營銷效益。」

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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