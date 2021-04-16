自從電影院重光後上映的「爽戲」一籮籮，從早前的怪獸宇宙終結篇《哥斯拉大戰金剛》、John Wick班底的《殺神Nobody》以至最近上映的這齣《真人快打》（Mortal Kombat），都是追求純感官刺激的Action Movie，分別是前兩者是怪獸和人類，後者則是電玩遊戲角色。而不管是哪一類物種，看戲前如果對他們的背景有多一點認識，入場觀看時便能更投入其中，令「爽戲」睇得更爽更過癮。

「靈機」初現唔敢跟機

未評戲先講兩段故。時間回到1992年，那些年旺角西洋菜街還未成為行人專用區，地標是在行人路還要落樓梯走進地庫的老麥及大型遊戲機中心「靈機」。當年還未夠秤入機舖的我為了要玩（睇人玩）當年全城熱爆的《街霸2》而勇闖靈機，結果卻發現在最當眼位置，數十人正簇擁着一部新引入的大機，原來是一款憑引入《食鬼》而賺取第一桶金的美國廠商Midway開發的格鬥遊戲《Mortal Kombat》。《MK》跟過往格鬥Game的最大分別是角色全以真人影像拼貼而成，真實感大增（雖然今天看起來嚴重跳幀），而且角色造型和格鬥技巧非常奇詭：那些忍者脫下頭套竟是骷髏頭，然後從口中噴火將敵人完全燒焦！當時非常鵪鶉的我看見坐在機枱上正在對打的人跟角色一樣猙獰兇狠，當然不敢跟機，直到後來在PlayStation等家用遊戲平台推出才終於一嘗操控滋味。

遊戲分級制源自《MK》

《MK》遊玩過程除了令人亢奮於那些角色招式（最記得是參考尚格雲頓的角色Johnny Cage使出男人心一字馬撩陰爪），最難忘當然是當將對手扣至吐血時必須使出的終結技「Fatality」－－不是以雙手爆頭就是將頭顱連脊髓連根拔起！這些場口對當時還在青春期成長的我來說確實非常衝擊，也為我打開愛上恐怖片和血殺片等充滿獵奇的大門。事實上《MK》不止對我造成衝擊，也衝擊了全球電玩界，只因當年遊戲推出後其暴力成份在世界各地引來很大迴響，最終逼使美國政府立例對遊戲進行監管，推出跟電影分級制一樣的娛樂軟體分級委員會（ESRB），及後其他國家也相繼執行，因此今天當你買《GTA》、《GOD OF WAR》時會被老闆問夠唔夠秤，一切源於《Mortal Kombat》。

東方神祕主義想像混合體

第二段故依然是90年代，當年遊戲改編電影還未盛行，不過已零零星星出現一些低成本投資製作，如射擊遊戲《House Of The Dead》、尚格雲頓加持的《Street Fighter》，然後就是1996年的電影版《Mortal Kombat》。電影版《MK》相比其他遊戲更適合改編電影，源於構思的遊戲開發者Ed Boon和John Tobias本身是超級電影迷，遊戲中的劇本故事和角色設定均從多齣電影橋段匯聚而成，如貌似成龍但會發出李小龍怪叫的劉康明顯源自《死亡遊戲》、《醉拳》等香港功夫電影、上述提到尚格雲頓的男人心一字馬絕技是來自電影《拳霸天下》；另外John Tobias也表示遊戲整體風格取材自1986年電影《妖魔大鬧唐人街》、徐克的《新蜀山劍俠》及《笑傲江湖》等武俠片，還有東瀛戰國武士電影......簡單來說，《MK》就是美國人對東方神秘主義想像的混合體，以此基調改編電影，只要不偏離太遠也很容易讓觀眾受落。

電玩改編電影教父掌舊版

事實上，即使今時今日重看這齣只用一千萬美元製作的B片格局《MK》電影也絕不失禮，其故事盡力忠於原著：三位人類代表劉康、Johnny Cage及Sonya Blade在香港登上偽鴨靈號帆船，抵達孤島挑戰半龍族四手怪Goro以及可吸取靈魂的尚宗。電影中呈現的格鬥雖沒有太多花巧特技但總算華麗緊湊，在資源緊絀下也做到蜥蜴人的透明效果，算是在有限成本內交足貨。電影以刀仔鋸大樹形式收得過億票房，深受美國觀眾愛戴之餘大家更爭相搶購其原聲大碟，導演Paul Anderson也因此作而被認定為電玩改編電影教父，後來更被邀接拍《生化危機》（後者卻被Gamer一致劣評，只好能說Paul Anderson是B片能手，一給他錢亂花，將原著胡亂改編便出事）。

MMA格鬥技與CQB近身技

時間來到2021年，華納決定重啟《MK》電影，監製Todd Garner很睿智地以滿足原作Gamer粉絲為前提，恪守三大創作原則：堅持忠於每個角色的文化背景、堅持格鬥演員要有武術底子、堅持電影必須是R級尺度。憑着這三大原則，一齣還原度甚高而且非常爽快的高質感官刺激電影正式誕生！故事上今次不再用劉康擔任主角，反而是以Gamer最津津樂道的兩大忍者派系鬥爭作為故事主軸：代表神秘忍者部族林鬼的避寒（絕對零度）殺死了白井流的傳奇忍者波佐治半藏（魔蠍），魔蠍成為怨靈誓死復仇。男主角Cole Young為原創角色，他是位MMA拳手，另外還有在1996年同樣作為女主角的特種部隊成員Sonya Blade，因此電影中可看到不少專業MMA格鬥技和CQB近身距離戰鬥技巧，令格鬥內容更眩目豐富。

空佬血滴子成全片高潮

玄幻格鬥方面則交給了絕對零度（Sub-Zero）及劉康，特別是Sub-Zero在電影初段不斷使出寒冰掌（用冰鑄劍真係型到打冷震！），那種超能力大對決甚有Marvel電影的況味；接着就是本來的男主角劉康以及《MK》粉絲很喜歡選用的強角空佬（遊戲第二代男主角），劉康雙手玩火使出形同波動拳的遠程火焰攻擊，還可以替人點燈帶路及作取暖之用，實在是居家旅行必備招式（我更想起《西遊記》至尊寶點着菩提老祖隻手）；空佬用血滴子草帽瞬決敵人同樣型到震，成為全片高潮之一。

自嗌勝利宣言「Flawless Victory」

除了格鬥場面連場，遊戲中最重要的元素終結技「Fatality」也在今次重啟版中得到高度還原，無論是割頸爆頭取心臟以至分屍都能夠在電影中非常仔細地呈現，而且角色還自己完成勝利宣言「Flawless Victory」，這種帶點中二病的場口絕對令有玩《MK》的Gamer熱血沸騰高呼過癮！另外，電影中更不時拿遊戲梗來開玩笑，例如Cole Young第一次看到「Mortal Kombat」的字樣時戲稱串錯字，其實是當初開發者想在「Combat」一字中加入「Kill」的意思而自創「Kombat」一詞，這些遊戲典故的梗也讓真正《MK》粉絲觀賞會心微笑。

仇雲波大戰娘娘腔

另外值得一提是1996年版本《MK》飾演劉康的演員叫仇雲波，以前曾拍過《省港奇兵3》及《至尊無上》等港產動作片，後來前往荷李活發展，星途近似《Matrix》的鄒兆龍，是深受外國功夫影迷歡迎的華人影星。仇雲波除了一身鋼鍊肌肉更是一臉正氣英姿颯颯，是演劉康的最適合人選。誰知今次重啟版竟然找了個一臉稚氣甚至帶點娘娘腔的演員Ludi Lin來演，就在我深感失望之時，直到下一場劉康突然爆衫（還原遊戲中造型）跟對手決戰，我才急急收回對他的偏見：隔着螢幕也感受到他身上硬蹦蹦的肌肉！其他幾位演員如飾演Cole的Lewis Tan、飾演空佬的Max Huang等同樣武功底子上乘，功架招式樣樣齊，監製堅持尋找有武術底子的演員收到極佳效果，就連飾演魔蠍的真田廣之手持武士刀也殺氣騰騰架勢十足，真的越老越有型！至於全片「最打得」私心選是飾演Sub-Zero的印尼武打明星Joe Taslim（曾演《突擊死亡塔》），硬橋硬馬真功夫，無得輸！

格鬥版《Fast And Furious》

總結而言，如果要跟同樣是華納的《哥斯拉大戰金剛》相比，《MK》的爽快度有過之而無不及，《金剛》為人詬病的文戲過長在《MK》中完全沒有出現，當你以為大戰一輪會稍作休息時，下一個鏡頭敵人突然出現然後又打餐死，絕對是幕幕格鬥好戲連場。雖然沒有玩過遊戲看此片可能會打了點折扣，但也會被這些刺激過坐過山車的編排以及不讓你喘息的大戰連場所滿足。監製溫子仁很懂得如何滿足現世代觀眾的對動作片的要求，讓今次重啟的《MK》提供如一齣格鬥版《Fast And Furious》的超痛快感官刺激。

一齊大喊Mortal Kombat

最後想說兩個關於電影的驚喜，第一是遊戲及1996年版電影均深受大眾歡迎的尚格雲頓原型角色Johnny Cage，將會在今作中以彩蛋形式出現；第二是非常具代表性、充滿Techno味的舊原聲主題音樂，將會以另一種形式在電影中呈現，屆時大家入場聽到又可以跟着一齊大喊：Mortal Kombat～

撰文：永高

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