福島核災已過10年，許多震災地區已逐漸復原，不過對日本的遺害未有隨時間而消失，核廢水的儲存空間即將爆滿，日本計劃於兩年後，將核廢水稀釋排入大海，引起各界爭議。核廢水排入大海或對環境及人類造成深遠的影響，福島核災對地球造成的禍患相信會延續很久。

核廢水水缸明年底爆滿

2011年日本311大地震，引發福島核災，當局在核災期間向反應堆注入海水，以防反應堆過熱熔毀，因此產生大量受輻射污染的污水，至今污水數量仍在上升。儲存了約120萬公噸放射性污水，水缸及福島核電站空間預計將於明年底前爆滿，面對逼在眼前的排水問題，日本首相菅義偉周二宣佈，核廢水將會經過濾、稀釋後排入大海，並在兩年後開始。

洩漏核輻射物質會對人體造成嚴重的影響，輻射線會令細胞的化學結構出現變化，破壞細胞內的基因，甚至致癌，亦會影響下一代的發育，或出現小顱、成長緩慢、發育不全等畸形現象。核事故會泄漏出高劑量的放射性碘，主要是蓄積在甲狀腺，世衞組織在1986年烏克蘭切爾諾貝利核電站事故之後調查發現，受災範圍之內幼兒罹患甲狀腺癌的比例急劇增加。

核廢水的有害物質存疑

不過過去10年東京電力公司多次淨化污水，聲稱已去除污水中60多種放射性物質，但仍未完全消除水中的輻射，所有污水仍含有具放射性的氚，或會殘留在水中，並聚集於食物鏈，有可能要幾千年時間才能稀釋，這類物質不但對海洋生物有害，甚至有機會損害人體的DNA。而且目前經第二階段處理的核廢水，僅是未來數年需要處理的0.25 %，未知當中仍否存在有害的放射性核素。

氚帶微弱放射性，會在較高的大氣層中自然產生，也是核能發電的常見副產品。高水平的氚有可能致癌，如果直接吸入或食用（通常是經受污染的水），會在身體內累積。不過核廢水稀釋排入大海，當中的微量的氚含量相信對人體的傷害不大，專家表示只有在極大量情況下才會危害人體。加拿大核安全委員會指，人類若要出現任何可見健康影響，需要攝取數以十億單位的貝克（becquerels，放射性測量單位），而3月31日數據顯示，東電儲水罐的核廢水最高濃度為每公升250萬貝克。

而環保團體「綠色和平」表示，現存福島的核廢水除放射性氚以外，也包含幾十種不同的放射性物質，包括碳-14（Carbon-14）、鍶-90（Strontium-90）、銫137（Cesium-137）、碘129（Iodine-129）和鈷60（Cobalt-60），對人體健康和海洋生態帶來極為嚴重的威脅，例如碳14的半衰期長達5,730年，它能融入到蛋白質、核酸，特別是DNA等細胞組成當中，由此造成的DNA損傷可能導致細胞死亡或潛在的遺傳突變；鍶90亦能在環境中能夠長期存在，並逐漸進入食物鏈，從而進入人體，危及我們的健康。

放射性物質可經食物鏈傳遞影響人類

由於香港與日本相距超過3,000公里之遠，即使放射性物質以煙霧方式飄至香港，當中的放射性物質已大為稀釋，因此相信本港的農作物不會因放射性微塵沉降而受到直接污染。不過日本鄰近地區的農作物有機會受污染，即使福島核災已發生10年，人們仍有可能在輻射泄漏事故發生良久後因進食受到輻射污染的食物而攝入輻射物質，因為人類處於食物鏈金字塔的頂端，放射性物質可隨食物鏈傳遞，因而影響到人類。

因此對於排放核廢水，日本福島縣的漁民組織強烈反對，憂慮會進一步令魚穫受影響。台灣行政院農業委員會表示，根據洋流循環分析，日本排出的核廢水可能流經日本東北方，即是秋刀魚魚場之地，所以預計秋刀魚會最直接受影響。俄羅斯獨立環保組織「薩哈林環境觀察」亦表示，俄羅斯遠東地區有6種太平洋三文魚，它們在北太平洋中部河流中產卵，這正是遭受污染的區域，因此太平洋三文魚亦屬高危，而早於2016年，加拿大三文魚亦已驗出放射性元素銫-137與銫-134，疑與福島核污染有關。

福島核廢水的排水問題刻不容緩，但排入大海或對環境及人類造成深遠的影響，綠色和平等多個環保組織望東電繼續儲存這些核廢水直到發展出更先進的過濾科技。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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