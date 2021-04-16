4月中旬，當大阪櫻花季來到尾聲，以花期較遲的八重櫻為主打、每年吸引約60萬人到訪的大阪造幣局賞櫻通道，原本正準備於4月8-14日開放，結果卻因大阪感染人數急升，而於開放前數天宣佈刹停。賞櫻通道繼去年一度中止，今年本來以預約抽選形式，開放給市民入內觀賞，現在卻變成零觀客。今次《籽想旅行團》成功取得造幣局的拍攝許可，把這個不一樣的賞櫻通道美景，由特派導遊Christine在大阪直送到港，全港獨家把影片分享給《蘋果》讀者，更會到訪造幣局禁地，介紹種在「後台」、未在賞櫻通道公開的品種。

賞櫻通道每年只開放一周，全長約560米，今年共有336棵櫻花，137個品種，當中以名為「關山」的櫻花最多，共60棵。據在造幣局工作達39年的廣報官福井正廣先生所說，局內相關人士每年會因應關山的預計滿開時期，決定賞櫻通道的開放日子，並在預計同時滿開的八重櫻中，挑選一種作為「今年之花」，特別推介給市民觀賞。為免櫻花突然狀態有異，一般他們都會挑選局內不只一棵的品種。今年獲選的櫻花名為「楊貴妃」，是一種淺粉紅色，令人聯想起中國古代人物楊貴妃美態的櫻花。

雖然賞櫻通道每年只開放一周，但為了能為令觀客看到最美的櫻花，相關人士一年間有不少工夫。30年來在造幣局內負責照顧櫻花，被日媒奉為「櫻守」的渡邊秀勝先生表示，更換支撐櫻花木柱的繩子、修剪枯枝、剪掉搶走櫻花樹營養的幼芽、進行樹檢、除病除蟲等都是一年間必須要做的工作，其中以賞櫻通道開放前的2至3月最繁忙，因為他們須要捉蟲及修剪樹枝，確保觀客來訪時可安全、舒適、愉快地觀賞櫻花。

問及最難忘的工作，渡邊先生指是剛入局時被分派去捉櫻花蟲。「雖然不是徒手，有戴手套，但不是一兩條，而是在聚集了很多的地方，一個人靜靜地用手逐條去捉。」雖然渡邊先生並不怕蟲，但他笑指因為是毛蟲的關係，感覺嘔心。不過因蟲有時會在較高的位置不易捉到，現時已改用工具進行這工作。

鳴謝：獨立行政法人 造幣局

地址：大阪市北區天滿1-1-79

交通：「天滿橋站」1號出口徒步10分鐘

採訪、攝影：石嘉欣

編輯：鄒仲安

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