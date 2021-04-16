疫情爆發，政府上年尾宣佈娛樂場所須關閉，直至上月才放寬，部份娛樂場所可以有限度重開。尖沙嘴Sandbox VR體驗館重開，即推出重製版遊戲，讓玩家體驗全新VR虛擬實境遊戲。

體驗館總共有5個遊戲，玩家在網上預約時就要選擇想玩的遊戲，記者今次會一次過體驗3個遊戲，分別是以未來香港為藍本、玩家化身為機械人，和入侵香港的外星人掀起一場腥風血雨的《Amber Sky 2088》；闖入陰森大宅與不死殭屍決一死戰的《屍森大宅》；以及近日重製情節較像童話故事的《海魔的詛咒》（小童身高需超過1.2米）。採訪當日，產品及技術總監Kimkind和創辦人Steve都在場，我問他們為何有設計未來香港遊戲的想法，Steve指，開發團隊起初只有6個人，除了他在美國長大外，其餘幾位都是土生土長的香港人，香港公司想設計一個關於香港的遊戲是很合理的事。Kimkind亦補充，遊戲中參考了香港樓景的建築設計，「我們加入了標誌性的大廈，讓大家一眼便認出是香港。」

大部份的VR體驗館只能提供靜態的VR體驗，玩家戴上眼罩、坐在控制艙便可，Sandbox VR是全球首個超真實境逃出遊戲體驗館，採用了動作捕捉motion capture和VR技術，玩家須把感應器綁上手腳，再配置其他VR裝備才可以開始遊戲，遊戲期間還可以和朋友在虛擬世界裏互動。不過要留意了，體驗館只接受預約不能walk-in，記者看過網站的預約，暫時仍有位，不算難預約；Sandbox VR地點方便，在尖沙嘴B1出口行5分鐘就到，會是不少人周末的好去處。

Sandbox VR

地址：尖沙嘴金馬倫道5號太興廣場4樓

門票價格：每人HK$288

記者：劉芷晞

攝影：蕭志南、張志孟

編輯：鄒仲安

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