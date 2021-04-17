強迫症大概大家都聽過，也許第一時間便會聯想到潔癖，或者每晚睡前會重複檢查門鎖等行為。實際上，強迫症引起的行為並不止這些，而是五花八門的，例如有些人一定要將家中物件放得非常整齊，某些東西一定要放在某些位置，所有東西都必須是雙數或單數，有些人會擔心自己容易失控，在公共場所講不文的內容或者會傷害人，因而強迫自己不出街等，各種各樣都會有。

患者腦內血清素失調致病

無論行為有多少種，對精神科醫生或強迫症患者來說，最重要的始終是強迫症的治療。

其實，每位強迫症患者的治療方案，都會因應個別的需要和不同症狀而有所不同，但一般來說，強迫症會改變腦裏的分泌，例如病人腦內一種名叫血清素的化學物質失去了平衡，而血清素的作用是調節緊張，所以服藥是有幫助的，可以借助藥物調節患者腦內的血清素，可以減少強迫思想及強迫行為。

可是，單靠藥物未必可以完全改變這個病，所以很多時除了藥物治療，也需要心理治療，主要是認知行為治療。簡單來說，就是讓患者嘗試逐漸去面對他們所害怕的情況，同時阻止自己去做慣常的強迫行為，逐漸減少甚至消除焦慮。透過認知治療，亦可以幫助患者改變對某些思想的反應，減少不切實際的自我批評，以及幫助患者由另一個角度去看事物，盡量減少強迫行為的出現。

小朋友有近似強迫行為 家長勿過份擔心

強迫症大多在青年期開始病發，青少年開始的也有。不論患者是成年人或青少年，治療方法都大致一樣：嘗試用藥物控制，再加以心理治療雙管齊下。藥物加認知行為治療一般都能有效控制青少年病情，但需要家人協助，尤其是家長，應配合醫生鼓勵子女用更合適的行為取代強迫行為。

隨着大家對強迫症認識增加，不時也有父母擔心：「我個仔成日咁咁咁，會唔會係強迫症？」

雖然小朋友並非絕對不會患上強迫症，但一般來說比較少。大多經過了解後，會發現小朋友有時會有些近似強迫行為，例如很仔細地擺放他們的玩具，或出街時避免踏在行人道的縫隙上，甚至會非常堅持，因而令家長擔心。我會安慰家長，這些「近似強迫」行為通常隨着小朋友長大就會消失，不一定和強迫症有關。反而，我們應該注意，如果一個小朋友事事都比較執着，甚至有點完美主義，又或父母曾經有強迫症，那麼小朋友將來有強迫症的機會也會較高，更應加倍留心。

撰文：精神科專科醫生張漢奇

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！