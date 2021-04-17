Apple發佈會敲定4月21日舉行；Xperia 1 III、Xperia 5 III正式發佈；3香港SoSIM業務繼續擴張至屈臣氏發售及新推SoSIM App；Canon EOS R3運動旗艦開發中；Samsung發佈新Neo QLED電視及《高達》真人版電影將在Netflix上架，果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

Apple發佈會敲定4月21日舉行

Apple官方宣佈將於香港時間4月21日凌晨1點，於Apple Park舉行今年第一個發佈會。根據名稱「Spring Loaded」和邀請函中的筆觸，相信這次發佈會的主角就是iPad以及Apple Pencil，「Spring」可解春天，又可解彈簧，有可能有全新壓感技術的Apple Pencil登場。

根據早前傳聞，新一代iPad將搭載效能與M1相若的新核心，而iPad Pro或配備更慳電光亮的mini LED螢幕，亦將發佈7.9吋螢幕的iPad mini。想知道時Apple會發佈甚麼產品，記得密切留意Gadget Guy的報道。

延伸閱讀：Apple發佈會｜香港時間4月21日確定舉行新機網上發佈會 新系列iPad及新技術Apple Pencil或將現身

Xperia 1 III、Xperia 5 III正式發佈

想不到這次Sony一口氣推出3款新機：Xperia 1 III、Xperia 5 III和Xperia 10 III。與上代相似，Xperia 1 III和Xperia 5 III大部分規格相同，用上高通Snapdragon 888處理器，Xperia 1 III配備12GB RAM，Xperia 5 III配備8GB RAM。

兩款新機的後置3鏡頭規格相同，包括24mm 1,200萬像素1/1.7吋大CMOS主鏡頭，16mm 1,200萬像素超廣角鏡頭。這代新增70mm + 105mm雙焦段潛望式鏡頭，支援光學防震和相位對焦，提高遠攝性能。Xperia 1 III就獨佔3D iToF鏡頭，可提高對焦速度和準確度，尤其在低光環境之下。

Xperia 1 III招牌的6.5吋4K螢幕再升級，實現120Hz超高刷新率，而這塊4K HDR OLED 120hz螢幕就是目前電話中最強。兩部旗艦都支援120Hz超高刷新率，當然也會加強電競功能，例如可降低畫面反差，凸顯黑暗位置的敵人，以及利用音訊均衡器提高腳步和槍聲等。

Xperia 10 III則中規中矩，搭載高通Snapdragon 690處理器和6GB RAM，支援5G網絡，使用6吋FHD+螢幕。一口氣推出3款新機晒冷的確夠氣勢，不知道下半年Sony Xperia還會不會給各位粉絲帶來驚喜呢？

延伸閱讀：Sony新機3連發｜Xperia 1 III、Xperia 5 III加入潛望鏡頭105mm遠攝 首見4K 120Hz極致靚螢幕

3香港SoSIM業務繼續擴張至屈臣氏

雖然香港政府早前宣佈2022年第三季起，香港本地所有電話卡必須改用實名制，但3香港旗下的儲值卡SoSIM繼續擴張。官方指於大約半年間，SoSIM賣出超過30萬張，現時除了百佳，也可在屈臣氏購買和充值儲值卡。由即日起至5月13日，於全線屈臣氏購買SoSIM儲值卡，可獲額$40屈臣氏現金券。SoSIM是3香港旗下的儲值卡，每張$33包30日任用4G數據（首50GB為速度高達42Mbps的4G數據，其後數據速度最高為128kbps），以及5,000本地通話分鐘。除此之外，3HK剛推出SoSIM App，方便客戶管理和為賬戶增值，亦透露未來會加入數據漫遊服務。

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝則表示未能評估實名制對儲值卡銷售影響，建議政府延長電訊商的實名制過渡期。

政府$5,000電子消費券發放

政府公佈發放$5,000電子消費券的營運商將為WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go拍住賞四個電子支付平台，而大熱營運商滙豐PayMe落空。財政司司長陳茂波指，政府物色營辦商時徵詢了金管局意見，亦考慮了普及度、使用的方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗等。這些儲值支付工具涵蓋本地零售、飲食及服務商戶，分別約有3萬至10萬間，未來將設立一個中央登記系統，讓市民以電子方式進行登記。2月份的財政預算案指，會向每名18歲以上港人，分5個月派發$5,000電子消費券，每月發放1,000港元，但政府則指仍未落實發放的期數，每期發放的金額及使用期限。

另外，八達通公司宣佈會開放更多渠道，讓用家把儲值限額提升至$3,000，方便市民使用消費券，但仍和政府商討消費券金額，由八達通卡轉至八達通銀包，再轉到個人銀行戶口會如何處理，以及消費券餘額在到期日後會否自動消失和消費時會否優先扣除消費券金額等問題。

Canon EOS R3運動旗艦開發中

Canon日前宣佈正在開發全片幅無反相機EOS R3，主打高速、高感光和高可靠性。EOS R3的定位是單反1DX Mark III和無反EOS R5之間，是首款採用背照式層叠CMOS的Canon無反，但未透露新機的像素，新機使用電子快門時，可提供每秒30張高速連拍。

R3的對焦功能亦有升級，除了人眼和人頭追焦外，也將加入人體偵測功能，提高人像和運動拍攝能力。此外，R3也將會復刻「眼球控制自動對焦」 功能，觀景器可偵測用家的眼球移動並移動焦點，可實現更快速的對焦點移動。

Samsung新一季電視影音發佈會

疫情持續了一年有多，到戲院看齣電影都竟然變成奢侈的事情，外出時間減少下，家中的電視變成最佳娛樂。Samsung最近舉行了新一季電視影音發佈會，主角是集合了量子矩陣技術及Neo量子處理器的首款Mini LED光源QLED電視。其中一個最大賣點，是把光和暗黑表現出更高對比和更深層次，尤其在新舊兩代比較之下，就可看出其差異（Neo QLED 8K QN900A系列、QA65QN900AJXZK 65″ $54,980）。另外，Neo量子處理器更配備了16種經AI提升和深度學習的神經網絡，能更有效增強8K畫面細節，更採用0.8mm近無邊框設計。

外形方面，新一代設計比上代更加簡約，利用外接集線盒，令整個機身完全維持在同一厚度，能做到完全貼牆的效果。新系列電視也新設有不少打機專用的配置，滿足遊戲用家，例如一按即彈出的Game Bar，可方便玩家進行遊戲相關的設定；螢幕4K 120fps、5.8ms 低延遲，並以32:9超闊比例顯示配簡易升降機座。

延伸閱讀：電視2021｜4K電視推介 Sony/Samsung/Sharp/LG 年頭清貨$5,800買到55吋4K

除了重點的Neo QLED TV，同場亦有展示新型號，更多邊框選擇及更高容量的The Frame（QA32LS03TBJXZK、32″ $5,980），還有由法國設計大師設計的新型號電視The Serif（QA43LS01TAJXZK、43″ $10,980），外形相當獨特，有點復古藝術感，使用I型邊框及布面機背。

最後還不得不提The Premiere 4K雷射超短投影機（LSP9T 4K LaserTV 投影機、$65,980），只需極短距離就可投射出最大130吋螢幕，加上機身內置音響，或者與同時推出的11.1.4的Soundbar（Soundbar HW-Q950A、$12,990）組合，要把家居變成私人戲院不是難事，當然你要有錢購買全套。

高達真人版電影將在Netflix上架

《機動戰士高達》真人版電影早在2018年宣佈推出，最近Netflix於Twitter公佈和傳奇影業《金剛骷髏島》導演（Jordan Vogt-Roberts）合作拍攝，預計將會在全球的Netflix平台上架，而中國地區則會另外發行，但目前仍未有確實的上映日期。不過這真人版電影似乎也不被看好，高達迷更指真的成功推出再算。

記者：周銥沁、梁志穎、韓繼聰

攝影：鄭皓然、曹偉樂

剪接：鄭皓然

編輯：鄒仲安

----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！