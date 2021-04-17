泰加巨蜥、球蟒、盾臂龜、豹紋陸龜、鬃獅蜥、南美角蛙、變色龍、石龍子、守宮...... 一般人可能畢生都沒有機會一次過飼養以上所有動物。而在香港，就有一班中學生很幸福，學校裏飼養了廿多隻珍禽異獸，每日都「攞正牌」跟這班爬蟲動物零距離生活。

慕光英文書院「亞馬遜生物教室」

位於觀塘的直資學校慕光英文書院發展STEM課程，斥資200萬元興建了「亞馬遜生物教室」，上年度正式啟用。學校從漁農自然護理署、香港兩棲及爬蟲協會等不同機構收養各種爬蟲動物，養在生物教室內悉心照顧。購買食材、餵食、清理糞便、放風散步、更換籠內底材等日常照顧，主力由一班兩棲及爬蟲學會的同學們分工負責。

爬蟲動物總是被人誤解，有毒、兇猛、會咬人、醜陋......把蛇或泰加放出來爬行，少不免引來一陣雞飛狗走。但兩爬學會的同學將牠們視若珍寶，每個小息或放學後都自願跑到生物教室幫手，把蛇、鬃獅蜥抱上身也毫不畏懼。不怕髒不怕臭不怕累，同學們說生物教室是實現他們願望的地方，是他們的驕傲。為了動物的健康，他們會自己去翻書學習、上網查找資料，蛇怎樣探測熱能、龜為甚麼不能吃太高草酸、爬蟲動物怎樣分性別，相關知識他們娓娓道來。他們給了爬蟲動物一個家，爬蟲動物讓他們發展出堅持、責任心、自行學習的能力。

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