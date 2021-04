Leslie Chan在社交平台上載了她為外國泳衣品牌拍攝的模特兒硬照,相中她所穿的,是一件黑色伴有花朵的連身泳衣。她的臉、手臂、胸口及腹部,都被陽光所包圍。這是她最滿意的模特兒硬照,但在帖文的留言中,卻出現了一個「嘔嘔emoji」。

現年23歲的Leslie拿着手機,飛快地打了一句英文「I know you’re having a bad day, good luck to you」,然後她得到的回應,就是那位用戶對她的封鎖。

這可不是一宗個別例子,就算離開網絡世界,Leslie走在街上,或走進親戚甚至男友家,她都會受到不少訝異目光及注視。但奈何,她是一位時常昂首站在鎂光燈底下的模特兒——一位加大碼模特兒。

近年不少國際時裝品牌,都聘請加大碼模特兒拍時裝廣告,著名時裝品牌如Chanel、Versace、國際內衣品牌Victoria’s Secret等,本港時裝品牌就較少特意聘請加大碼模特兒,專門聘用加大碼模特兒的中介公司亦甚少。她們的形象,也未必如傳統的骨架感較重的模特兒容易得到大眾接受。

自僱接job 鏡頭前遭性騷擾

Leslie與男友Timothy Zee拍拖20個月,他們指直到現在,每當一起走到街上,都會惹來路人的奇異目光。「每一次都會有人看我們,會先掃視她(Leslie)的身形,然後再掃視我。」Timothy道。20歲的他身高1.76米,體重68公斤,屬典型香港男性身形,側面看,還頗瘦削。Leslie就比他矮半個頭,身高1.68米,體重130公斤,足足重男友一倍。身形的差距令他倆經常成為街上的焦點,Leslie對此已沒有感覺,但Timothy卻指有時會特意擁抱着女友,「我想保護她,想讓別人知道,身形差距並不是問題。」

農曆新年期間,Leslie和Timothy都會跟雙方的親人拜年,原本喜氣洋洋的節日,話題也和Leslie的身形扯上關係,「有一個親友突然問Timothy,如果他的朋友知道他女友咁肥會點?『咁肥喎!』」而Leslie到Timothy家中拜年時,對方家人的錯愕反應,也令氣氛瞬間變得冷冰冰。Timothy父母甚至事後問他「為何選一個這樣胖的女友」,但他堅持他現在的選擇,「人唔係肥就係瘦,我鍾意就得!」兩人拍拖,部份親友及Timothy的家人直至現時依然沒有送上祝福,但Leslie指:「這是我倆之間的事,無需他人介入。」

模特兒公司的角色本是擔當一個中介角色,除了協助模特兒尋找不同工作,也可用專業角度審視工作的可靠程度。Leslie在兩年前開始踏入模特兒行業,但到一個月前,她依然屬自僱人士,並非隸屬於任何中介公司。她認為,中介公司可以令她免卻不少麻煩,確保她的安全。

Leslie曾參與一個網上視像的內衣模特兒面試,但在面試時遇上性騷擾。她憶述,當時對方先要求她脫下衣服,隨後要求她解開內衣扣,當她還在猶豫的時候,對方竟在鏡頭前露出自己的性器官。「當時很害怕,我立即關了鏡頭,但事後也有想過自己是否做錯了甚麼。」在冷靜過後,她知道錯不在她,「無論你是否加大碼,或者是否較常見的品牌的模特兒,工作時可能都會受到性騷擾。」

「肥」是大部份香港女生的死穴,對於Leslie亦然,「幾年前試過減肥,當時的動力是想迎合社會上的標準。」那時候,Leslie為了社會及當時伴侶的期望而地獄式減肥。當時她每天需要花兩小時健身,包括舉重及打拳。每天吃的是白烚西蘭花、蒸豆腐、雞胸,甚至飲蛋白奶粉加速減肥成效。那時候,Leslie成功減去超過60磅,最輕時減至100公斤,但最後她還是放棄繼續減磅。「整個世界都會問我『減肥經』,會讚我很美等等,但然後呢?」Leslie開始想想為社會標準減肥的意義何在。

喜歡燈光照射 展現最美的自己

在放棄減肥後,Leslie開始學習接受自己的身形,「當然在過渡期間,都需要有少少buffer位。」Leslie所指的「buffer位」,可能是新朋友對她的接納、現任男朋友對她的欣賞,亦可能是每一次接拍模特兒工作的過程。

Leslie在兩年前開始踏入模特兒行業,先為本港加大碼品牌Fashion Corner Plus拍攝聖誕特輯,與該品牌合作數次後,更為外國泳衣品牌Deasura拍攝泳衣照。

「我喜歡有燈光照射着我、風吹過來的感覺。」Leslie覺得可以將自己最喜歡、最美的妝容及姿態呈現是一件樂事。Leslie早前上載到社交平台的相片是她最喜愛的泳衣相,攝於不經意的瞬間,相中所展現的部位是她最不希望突出的部位——手臂,「我不喜歡自己的手臂,但我卻很喜歡這張相片的感覺,好像被陽光緊緊包圍着,有種好幸福的感覺。」

採訪期間,Leslie曾提及自己開始物色香港的經理人公司,每間經理人公司的風格不同,她希望可以加入忠於多元文化的公司。月初,Leslie透露終於獲聘於一間本地模特兒經理人公司。她的前路,也可能因經理人公司的帶領下,逐步走向擁護多元文化的模特兒氛圍之中。

採訪:盧巧霖

攝影:尹文翹

剪接:尹文翹

