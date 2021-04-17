今天跟大家說說，香港所用的安眠藥。而情緒病和精神病患者用的藥不完全相同，有些安眠藥是普通失眠症患者不會用到的。

6種常用安眠藥

常用的藥物有以下幾大類別，全都可以統稱為「安眠藥」，醫生會依患者狀況給予不同的藥物。它們分別是：

1. 抗焦慮性苯二氮平類藥物（Anxiolytic benzodiazepines）

2. 催眠性苯二氮平類藥物（Hypnotic benzodiazepines）

3. 非苯二氮平類安眠藥（Non-benzodiazepines hynotics，因常以Z字母開頭，又叫Z-drugs）

4. 鎮定性抗抑鬱藥（Sedative antidepressants）

5. 鎮定性抗精神分裂病藥（Sedative antipsychotics）

6. 鎮定性抗組織胺藥（Sedative antihistamines）

首先，病人的失眠現象，可以分成以焦慮為主或是以失眠為主。如果焦慮為主，會先考慮用抗焦慮性苯二氮平類藥物；如果是一般失眠為主，會用非苯二氮平類安眠藥。

焦慮性失眠：苯二氮平類藥物

苯二氮平類藥物（Benzodiazepines，以下簡稱BZD）的作用在於GABA受體，可抑制中樞神經系統，達到鎮靜效果，並有抗痙攣、抗焦慮、抗癲癇，以及肌肉鬆弛等作用。不過常見副作用包括，服用後發生頭暈、早晨嗜睡、記憶力減退、恍惚、呼吸抑制等。若是長期服用藥物超過四星期，有10-30%服用者會產生生理上的耐藥性及心理上的依賴性。

此外，驟然停藥也會產生一些症狀，稱為戒斷作用，例如焦慮、疲倦、注意力不集中、頭痛、暫時性失眠、記憶力減退等。所以若想停藥，應該在醫生和藥劑師的指示下，採取漸減方式調整藥物劑量。

抗焦慮性苯二氮平類藥物一般常見的有：Lorazepam（品牌名如Loran、Ativan等）、Clonazepam（品牌名如Rivtoril）。如果藥效不佳，那麼醫生可以做三件事情：

1) 加大原本藥物劑量，比方說，由睡前一粒加到睡前兩粒，此乃「乘法」。

2) 原來BZD劑量不變，加上Z-drug，此乃「加法」。

3) 轉藥，由抗焦慮性苯二氮平類藥物轉做催眠性苯二氮平類藥物，例如Nitrazolam、Flunitrazolam、Estazolam（香港沒註冊，台灣和中國有），此乃「變法」。

一般失眠：非苯二氮平類安眠藥

接下來要介紹的，就是非苯二氮平類安眠藥——Z-drugs。

它一樣是透過抑制中樞神經使人產生睡意，藥效卻比BZD來得快，也無BZD藥物的抗痙攣、肌肉鬆弛作用。常見藥物如Zopiclone、Zolpidem、Zaleplon（香港沒註冊）等。

與傳統的BZD相比，它的副作用較輕微，但仍舊有頭昏、頭痛、腸胃不適、短暫失憶、夢遊等潛在副作用。而且理論上它較不會出現戒斷作用，停藥之後反彈性失眠的機率也比較低。不過事實上，也有嗜藥的例子存在，還幸的是，數量的確較BZD為少。

撰文：蘇孝堅藥劑師（香港藥劑師工會）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！