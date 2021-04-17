衞奕信徑第四段由井欄樹出發，途經大藍湖登海拔533米高的東洋山，再沿飛鵝山道到訪兩個觀景台，以沙田坳獅子亭為終點，全長約8.5公里，需時4小時，對體力有一定的要求，屬中級難度的行山路線。山徑初段是林蔭古道，接着是挑戰體力的爬樓梯登東洋山，欣賞整個西貢景色，秋季時更可以觀賞芒草，最後在飛鵝山觀景台飽覽九龍半島及香港島的城市面貌，一次過滿足了山友拍照及賞景的願望啦！

井欄樹起步 走西貢古道到大藍湖

這次水金跟朋友搭巴士來到井欄樹下車，隨即依照「衞奕信徑」的指示牌走進井欄樹村，穿梭村屋及苗圃數分鐘後，終於來到山林古道入口了。甫進入古道就被茂密的綠林包圍着，走在滿地樹根的山徑，聽到鳥兒在樹林歌唱，炎炎夏日來享受這種輕鬆的氛圍也不錯吧！走了約25分鐘後，接行綠意盎然的西貢古道，經過百花林的建築物，並沿山徑往下行至涼亭，到引水道後前行至大藍湖村，準備迎接第四段最難的路段。

爬400米樓梯登東洋山 賞西貢蠔涌、白沙灣景色

離開大藍湖村後，水金依從指示牌前行，跨過引水道後到達東洋山登山口。首先經過一群廢棄的村莊，接下來就是今日最具挑戰性的路段，在綠林下不斷的爬樓梯，山路陡峭，部份梯級也頗高，建議大家慢慢爬升及多休息補充水份。爬了半小時連綿不斷的樓梯後，景觀也漸漸變得開揚，右邊是一覽無遺的西貢景色，蠔涌的白色天橋清晰可見，千帆並舉的白沙灣避風港場面壯觀，所有辛苦的汗水都頓然忘掉了。接近東洋山山頂時，山徑變得寬闊但多碎石，走了一個多小時終於到達山頂，天晴時可以欣賞360度的無邊際景觀，西貢、飛鵝山及慈雲山的景色盡收眼簾，秋季時到來更是滿山金黃芒草的美景，是拍照打卡的好地方。

兩觀景台飽覽城市景觀 沙田坳下降至慈雲山

在東洋山山頂休息片刻後，便沿另一邊的崎嶇山徑下坡，往基維爾營地方向前行，未幾接回飛鵝山道行車馬路，也代表艱辛的路段都過了。前行數分鐘來到飛鵝山觀景台，這裏有曉晨亭及廁所給山友休憩，也可遠眺東九龍市區及獅子山群的美麗景緻，可惜水金這天到訪時天陰，要不然維港、港島西，甚至大嶼山也一目了然！繼續沿飛鵝山道前行，經過大老山氣象站後下行至扎山道停車場觀景台，一看九龍半島密密麻麻的高樓大廈，跟觀景台內的昔日舊照成強烈對比。離開觀景台後沿沙田坳道徐徐下山，全程走馬路直到衞奕信徑第四段終點站沙田坳，可以在獅子亭內休息，或到附近士多吃碗豆腐花。最後，水金跟朋友走樓梯山徑，穿過慈雲山觀音廟後便到達慈雲山（北）巴士總站，順利完成這次行山路線。

遊衞奕信徑第四段時大家應注意以下事項：

1. 衞奕信徑第四段的古道及山徑路況尚可，中段的樓梯級有維修保養，只是登東洋山那一小段較多沙石，建議穿着合適的運動鞋；

2. 從大藍湖至東洋山山頂全程1.6公里，爬升高度400多米，屬升幅較大的路線，出發前需自行評估體能，未能應付者可考慮在大藍湖退出至蠔涌坐巴士回市區；

3. 衞奕信徑第四段全程沒有補給站，出發前先準備充足糧水，並做足防曬措施，迎戰連續不斷的樓梯；

4. 疫情期間，經過井欄樹及大藍湖村莊時宜佩戴口罩；

5. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩。

captions：

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰

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