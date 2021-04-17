一個在郊區山腳的非牟利貓狗站收容所——大樹下善待動物庇護站，去年險些受山火波及，引發200市民幫忙搬運過百貓狗事件，亦因此事，令香港科技公司Robotics Cats向大樹下推薦其監察山火系統，令大樹下義工日後能夠及早得知山火事故，更早作出準備。

大樹下引入智能山火監測系統

香港的山火問題雖然不及外國嚴重，但始終有不少山火事故，尤其在清明重陽等掃墓旺季。去年重陽節，八鄉大江埔村一場山火，逼近大樹下善待動物庇護站，大樹下在社交媒體求助，當晚凌晨超過200名市民與義工遠赴該處幫忙運走過百隻貓狗遠離山火危機，事後雖然場地無受山火波及，但貓狗因受驚而大小便失禁及嘔吐。大樹下義工Jojo憶述當晩情況還記憶猶新，「本來在上水山火，竟然燒至我們這邊，當晚的山火火勢蔓延至這裏看得到的山頭，現在看到山上一些較深色的樹和草，其實就是那次山火燒過的位置，與我們動物庇護站真的很接近。」亦因為這一次山火事件，而令更多人認識大樹下善待動物庇護站。

香港科技公司Robotics Cats的CEO Andre Cheung從媒體報道得知此事後深受感動，自己公司正好是為外國提供山火監測系統，所以在朋友穿針引線下聯絡上大樹下義工Jojo等人，推薦公司的智能監測山火系統。這是一套結合4K鏡頭、AI雲端和5G傳輸的系統，Andre表示一般人也能輕鬆學會用此系統，「原理是鏡頭24小時拍攝着大樹下範圍，其中一個鏡頭長期對着一個較高危的地方，另一個支鏡頭則會轉動作巡邏式監測較廣闊範圍，而拍攝的影像會定時上傳至雲端，雲端收到影像後就會以AI運算，看看有沒有類似煙和火等迹象，如果有煙或火就會在相片中圈起，並透過專屬App傳給用家並作出提示，用家收到影像後就可自行決定下一步行動。」

大樹安裝了這套系統後，義工們才知道附近原來經常有煙冒出，義工燕姐表示因為有App提醒才知道附近經常有人燒東西，「比較多的是燒垃圾和草，其實很少煙也能拍攝得到，App會提醒我們拍攝的範圍內有煙冒起，我只要看照片拍攝的方向和地點就知道是在燒垃圾還是山火。」義工Jojo亦表示，日後若真有山火，有了這系統就會更快知道，可及早做好準備及通知消防。

山火系統採用優質瑞典鏡頭

要在大樹下善待動物庇護站這種偏遠的郊野位置安裝這套山火系統，其實鏡頭的選擇也很講究，Robotics Cats選擇與瑞典的Axis公司合作。Axis是推出全球第一支網絡攝像機的公司，有數十年監控攝像機的技術與經驗，項目經理Bede Lau為大樹下的山火系統提供了兩支新型鏡頭，「其中一個Q6215-LE鏡頭，是一支比較堅固的鏡頭，能抵禦最高245km/h的風速，香港即使10號風球最強勁的陣風也只有220km/h，即使未來有颱風，也不會令這鏡頭被摧毀；亦有IP68防水防塵和IK10耐衝擊認證，可抵禦20焦耳的衝擊力，非常耐用。另外，其特點是可以水平360度和垂直上下90度轉動，可按用家要求來設定巡邏式監測的位置，例如一小時內觀察不同的位置多少次等，亦可直接透過手機控制其方向與角度，變焦調校遠近等作即時實境監察，一機捕捉多方位不同位置畫面。而且為了減省工作人員打理，鏡頭前設有水潑，可遠端清理鏡頭。」

至於大樹下善待動物庇護站的另一支鏡頭P1378-LE，則是一支固定的4K鏡頭，「其好處在於以4K畫質針對着大樹下的單一方向，因為那邊特別容易受到山火影響，高質的畫面配合Robotics Cats的軟件，最遠7公里的煙和火也能捕捉，在24／7的監測下，可以隨時提早給予山火提醒，讓大樹下義工及早做出決定和應變措施。」

大樹下位處鄉郊較偏僻位置，附近山頭晚上沒有任何燈光，所以鏡頭的感光度能力亦相當重要，Axis高級項目經理Peter Chiu表示這有賴公司的低光夜攝技術Lightfinder，「自2011年起，Axis已生產針對晚間使用的產品，由於是採用Axis自家製芯片，所以在影像處理和網絡傳送等，能配合感光度高的鏡頭作整合，從而達到Lightfinder技術，在晚間只有月亮星光的環境下也能拍攝得很清楚。大樹下在晚間正是一個昏暗之地，光源非常不足，但有Lightfinder技術的鏡頭只要有微弱的燈光，就能達至清晰的彩色影像傳輸。現時5G流動網絡的年代，速度大幅提升，公司的4K畫質鏡頭，在流暢度與壓縮技術都有所升級，能迎合不同類型軟件方案的應用。」

24/7全方位山火監測減輕義工擔憂

在Robotics Cats的Andre建議下，大樹下申請到政府補助，並且兩間公司都以極低售價提供軟硬產品和服務，令這套山火系統正式在大樹下運作。大樹下義工Jojo和燕姐都表示很高興有此系統，「當有事的時候，App會提醒我們，按一下地點就可以看到即時的照片，看到哪裏有煙冒出。因為我們的地點很接近山邊，而且每年清明時節等，一年最少三次會有出現山火的情況。我們的庇護站被大量樹木包圍，唯一能自保的方法是弄濕自己的地方，以水喉盡可能將附近的樹淋濕，至少山火來時因樹木濕了，期望不致會燒過來。」之前沒有山火系統時，只能靠肉眼觀察，在看到或嗅到有煙味時才會去淋水，不過他們不可能24小時都在大樹下現場。「現在有這個山火系統，，看App的照片就已經知道，就算我們不在庇護站而在其他地方，都可以知道庇護站附近環境的狀況。現在其實很不錯，因為系統可以讓我們監察着庇護站周圍，其鏡頭可以360度轉動及24小時運作，好像多了一個全日無休的虛擬保安一般。」

記者：馬子聰

攝影：許先煜、鄭明川

編輯：鄒仲安

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