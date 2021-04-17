俗語有云：「坐月坐得好，一世沒煩惱。」坐月有多重要，相信一眾媽媽都有體會。亞洲各地都有專為媽媽坐月而設的月子中心，當中以台灣最蓬勃，更被稱為「產婦天堂」。韓劇《產後調理院》更以韓國的月子中心為背景，拍出有笑有淚的劇情，如何舒服地坐月是全世界媽媽都關心的事。最近香港有酒店推出坐月計劃，開設了酒店坐月的先河，為一眾待產媽媽帶來喜訊。

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麗豪酒店的「悅子‧悅美」囍月計劃，首階段推出36間客房。計劃以30日計，任何package都包陪月服務。基本入場費為$60,800，住一般酒店房型，房間約301呎。最貴的豪華套房盛惠$90,800，房間約747呎，一房一廳，有城門河及山景，更有專屬陪月員。入住登記會選在專屬樓層，讓產婦舒適地進行登記。

這次記者入住$84,800的行政套房，面積約559呎，一房一廳，廳中配備基本電視及梳化。要滿足寶寶，先要解決寶寶的食、瞓、屙問題。房內有雪櫃儲存人奶，還有消毒奶樽機，避免用明火進行消毒。嬰兒床附有被子、枕頭及玩具。房中更有移動式功能枱，可以為寶寶換衣服及尿片、量度身高及洗澡。產婦生產後要喝「熟水」，酒店就提供冷熱濾水機供媽媽飲用及沖奶，入住時會有新生嬰兒禮物籃提供部份物品，其他用品就由媽媽自備了。床邊及洗手間更有不同的緊急鐘，萬一有突發事件也可立刻通知職員。

一日嘆足六餐 食得好身體好

坐月專屬樓層的團隊有註冊護士，住宿計劃更包括每周一次乳房按摩服務及其他調理服務，更可付費進行嬰兒拍攝或陪月員陪外出等服務。不過這裏一大賣點是每天提供六餐月子餐，從補身的雞湯或幫助媽媽增加奶水的黑豆飯也有。陪月員 Brandy說：「坐月分四個階段，一星期每天都會有不同餐點。例如一開始媽媽生產後會有『惡露』排出，所以首星期的食物非常清淡，但因媽媽的胃口通常不太好，所以也會煲炒米茶，內有果皮及普通米，有助增強食慾；第二個星期就可加點鹽、薑或少許油份。這個餐單是由營養師設計，每餐約吸收2,000大卡，兩小時一餐。」如果產婦想多吃點或吃其他食物，可以叫酒店送餐服務或到酒店其他餐廳吃，當然價錢另計。

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不少媽媽都大呻在家坐月期間，同住的長輩因一時高興而讓她們不能好好休息，亦曾有網民分享坐月時一瞓醒就看到長輩們站在床尾跟她說話，媽媽坐月時的自由時間確實重要。酒店的坐月住宿，老爺奶奶要入房間探訪也不容易，要先登記才可探訪，而且只可在專屬樓層中的會客室見面，完全杜絕老爺奶奶姨媽姑姐隨時隨地出現。

台灣一般的月子中心也會有非直系親屬探訪限制，避免居住的產婦受到騷擾。樓層經理Shelley Lau說：「如果有個奶奶經常上來，她們會覺得失去自由，喋喋不休會令媽媽不開心，在酒店坐月，奶奶不能入房，沒有人可打擾母嬰的快樂時光。」台灣大部份的月子中心，爸爸與小朋友都可以免費留宿。而這次的住宿計劃，爸爸想要留宿，也要額外收費。

陪月24小時on call 母安心睡覺

酒店的陪月員會24小時當值，包辦寶寶洗澡、餵奶及換片等，人手會按入住媽媽的比例調節。Brandy說：「媽媽產後會有很多憂慮，如不懂照顧小孩等，部份會看着小孩哭起來，所以我們要幫助媽媽紓緩心理壓力，多聊天避免產後抑鬱。」

除了心理輔導， Brandy更表示陪月員更要識睇眉頭眼額，「就好像調解員，特別是奶奶或自己的媽媽都會說，我以前都係咁帶大你。我們就要跟她解釋，要與時並進，教導新式方法。如果有些長輩好堅持，我們會雙方面去調解。」生兒育女，漫漫長路，所以酒店亦設有育成新手媽媽的工作坊，教導餵奶及洗澡等基本知識。Shelley說：「其實部份留宿的媽媽開始時也不懂，這住宿項目的目的是要把一個完全依賴的媽媽變成完全獨立的媽媽，因為回家後她們便要獨立面對小孩。 」

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2018年台灣有約260間月子中心，而同年18萬個新生嬰兒比例中，入住月子中心的人數就超過10萬人，比例超過一半。更有專業的產後護理之家供媽媽選擇。以酒店式月子中心計算，一個月花費也要約6萬港元，月子中心真的有價有市。Shelley也表示香港大有需求，「香港人口越來越多，居住的環境卻越來越擠逼，現在的媽媽很着重坐月期間的護理或照顧，但家裏多一個陪月員或工人，空間或會不足。」Shelley更表示收到不少媽媽查詢，計劃長期營運這個坐月住宿項目。

麗豪酒店 香港沙田大涌橋路34-36號

記者：陳靜雅

攝影：周芝瑩、伍永健

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