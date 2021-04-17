正常的兔子會蹦蹦跳跳地走路，就算是受傷或先天缺陷也只會四肢一拐一拐地走。不過，最近科學研究指出，有一種叫Sauteur d’Alfort的兔子不會跳，也不會跑，但卻會用前腿倒立行走，原來是由一種被稱為RORB的基因出現異常引致。

早前萄葡牙及瑞典的專家於《PLOS Genetics》發表有關研究，指這種倒立的兔子稱為「Alfort jumping rabbit」，這種兔子在短距離移動時，仍然會用四肢走路，但當牠們想移動得快一點時，卻會將兩條後腿高舉，利用兩條前肢支撐快速移動，猶如倒立般行走。研究人員指出是因為牠們有一種被稱為RORB的扭曲基因，簡單而言，就是身體訊號傳遞欠佳，前肢和後肢無法協調動作，令後肢過度屈曲，繼而有抬起後腿卻沒有完成跳躍的動作。

這種基因缺陷令牠們更容易患白內障和失明，因此在野外有這組基因的兔子其存活率極低。

資料來源：Science News

撰文：Kaming Lee

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