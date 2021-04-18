每年臨近夏天，元朗新田的本地農場信芯園都會舉辦「太陽花節」，開放農場裏的一大片向日葵花海，讓市民入場賞花。但過往幾年入場看的都是同一片向日葵花海，大家可能欠缺新鮮感。今年的「太陽花節」就加入新元素，除了場地更大，花田更廣闊，向日葵更多之外，還有首次登場的香檳色和紅色向日葵，保證能衝擊大家的眼球。

信芯園3萬5千呎 種10萬棵向日葵花海

信芯園的農夫梁日信（信哥）為了讓市民紓緩壓力，呼吸一口新鮮空氣，他在以往沒有對外開放的農場後方，劃出3萬5千呎的農地種滿了10萬棵向日葵，場面十分壯觀，絕不遜色於外國的大型花海。信哥早在去年就從荷蘭訂了約10萬的向日葵種子，現在所見的第一批向日葵，大約有3萬棵。「你們可能去慣日本北海道看向日葵，香港雖然地方小，不夠日本的多，不算壯觀。但你不用搭飛機，只要搭巴士過來，一樣可以拍到很美！」場地雖大，但同時都顧及到大家想近距離拍照的願望，他將每塊田劃分出小路，好讓遊人有位置拍照。

除了最常見的黃色香吉士向日葵，今年引入另兩款較少見的香檳色和紅色向日葵。「香港暫時應該沒有人種過，其中一種是香檳色，叫『夏日之傲雪』，驕傲的傲；另外一種是紅色的，因為它看起來很霸道，所以我稱它為『紅透半邊天』，我在去年從在荷蘭訂回來，本來可以早點向你們預告新搞作，但因為疫情的關係，種子坐飛機過來都花了八星期，所以就延遲了開放。

農場開放的第一天，記者一大清早就到訪，難得看見一朵香檳色的向日葵。香檳色向日葵比起黃色向日葵的種植時間較長，黃色向日葵約六十多天就開花，而後者需要多十天左右的時間。至於紅色向日葵，就連信哥也頓時變了「新手」，他也暫時未掌握清楚實際開花的時間，生長期是多久等等。所以同一時間種下的三種向日葵，預計要到兩至三星期後，才會全部盛放。

近入口處的小型的花海亦有所改動，分開種植了兩批不同高度的向日葵，一邊大約高80至100厘米，可讓小朋友賞花拍照；另一邊大約高一米至一米半，接近一個成人的身高。信哥知道今年大家都未能外遊，小朋友也經常待在家，所以特意訂了一款矮小版本，高度剛好跟小朋友的身高相約，連小朋友也能欣賞一片花海。

如果你想拿着花拍照，又或者拍完照想帶回家留念，可以即場買些預先摘好的向日葵。即使是種植新手也不用擔心，因為信哥最愛分享他的種植心得。

花農教向日葵種植貼士

處理買回去的向日葵，要剪掉過多的葉子，保留花芯下面兩至三塊的葉子，將莖切至適合花瓶的長度，由於它會分泌出黏液，加上夏天的溫度，容易令水變質。信哥教路滴一滴漂白水到花瓶中，定時修剪莖部末端，每天或隔天換水，讓水保持衛生才不易引致發臭。把花放在室內或陽光照射的地方，可擺放一星期左右。花開了之後，可以在花面上噴水，幫它做水療，那就會長得特別漂亮，像一覺醒來一樣，變得神采飛揚、精神奕奕。

「種向日葵最大的要訣，就是要有足夠的陽光，都說了是向日葵，當太陽越猛烈照射時，它就越美麗，色素就更加深。」信哥一說到向日葵就滔滔不絕，笑到合不攏嘴，從他喜悅的神情，就能感受到農夫的熱誠。關於本地農業，他還有一席話。「政府指將來會預留七公頃做教育土地，讓香港市民體驗農耕，希望政府真的會落實。我亦希望香港還能保留部份農業，讓我們教育下一代，我和香港人，還有小朋友們，我們留守到最後一刻。」

太陽花節2021

地點：元朗新田信芯園

日期：2021年4月17日起 至另行通知

時間：8:00am-6:00pm

入場費：$50 (6歲以下免費)

記者：黎婉婷

攝影：曹偉樂

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